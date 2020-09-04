مال وأعمال

ستاندرد آند بورز يرتفع بعد الفتح مع انخفاض البطالة دون 10%

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حابي 0 تبليغ

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_ ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 عقب الفتح بقليل يوم الجمعة بعد مبيعات حادة في الجلسة الماضية إذ أظهرت بيانات أن معدل البطالة في الولايات المتحدة انخفض بأكثر من المتوقع في أغسطس.

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وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 1.46 نقطة أو ما يعادل 0.04 بالمئة إلى 3453.60 نقطة.

بينما ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 48.32 نقطة أو 0.17 بالمئة إلى 28341.05 نقطة.

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وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 61.86 نقطة أو 0.54 بالمئة إلى 11396.24 نقطة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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