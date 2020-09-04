وكالات _ قالت كبيرة العلماء بمنظمة الصحة العالمية الجمعة 4 سبتمبر إنه لا ينبغي الموافقة على توزيع لقاح لمواجهة جائحة كورونا قبل الخضوع للتدقيق الكافي وثبوت سلامته وفاعليته. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وأضافت سمية سواميناثان في تصريحات صحفية بجنيف “لن يتم توزيع اللقاح على نطاق واسع قبل أن تثق الجهات التنظيمية والحكومات ومنظمة الصحة في استيفائه الحد الأدنى من معايير السلامة”. Advertisements خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر منظمة الصحة العالمية: لن يتم السماح بتوزيع لقاح كورونا قبل التأكد من سلامته وفاعليته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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