الأسهم الأوروبية تتراجع بفعل نزول قطاع التكنولوجيا

_ أغلقت الأسهم الأوروبية على تراجع في جلسة تداول محمومة يوم الجمعة، إذ اقتفت أسهم التكنولوجيا أثر خسائر في وول ستريت، في حين تدعم مؤشر البنوك بمحادثات اندماج بين بنكين إسبانيين كبيرين.

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فقد أنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي الجلسة بانخفاض 1.1 بالمئة بعد التأرجح صعودا ونزولا، مع تراجعه أيضا بنحو 1.9 بالمئة على أساس أسبوعي على خلفية هبوط لأسهم التكنولوجيا على مدار يومين.

هبطت مؤشرات البورصة الأمريكية بفعل خسائر لقطاع التكنولوجيا، والذي نزل بشكل حاد عن مرتفعات غير مسبوقة بعد أن كان في مقدمة الصعود من مستويات منخفضة أدت إليها الجائحة.

وخسر قطاع التكنولوجيا الأوروبي 2.7 بالمئة ليغلق عند قاع شهر، ويكون الأسوأ أداء بين باقي القطاعات بنزول أسبوعي 4.1 بالمئة.

من ناحية أخرى، سجل سهما بانكيا وكايكسا بنك زيادة في خانة العشرات بعد أن قال البنكان الإسبانيان إنهما يدرسان اندماجا لتشكيل أكبر بنك بالبلاد.

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وكان سهم كايكسا بنك من أكبر الرابحين بالنسبة المئوية على مؤشر البنوك وعلى ستوكس 600.

وظل ستوكس 600 مستقرا داخل نطاق التداول الذي يشهده منذ يونيو، إذا بدا أن التعافي الاقتصادي بمنطقة اليورو يفقد الزخم.

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