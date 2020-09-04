مال وأعمال

إسبانيا تقترب من حاجز النصف مليون إصابة بفيروس كورونا

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_ اقتربت إسبانيا يوم الجمعة من تخطي عتبة النصف مليون إصابة بفيروس بعد تسجيل 4503 حالات إصابة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 498989، وهي الأعلى في غرب أوروبا.

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وعلى الرغم من ذلك، فإن الموجة الثانية من الإصابات أقل فتكا مقارنة ببداية تفشي الوباء، فضلا عن تباطؤ معدلات العدوى مقارنة بالزيادة اليومية التي بلغت أكثر من 10 آلاف الأسبوع الماضي. ويمكن تعديل هذه الحصيلة مع قيام إسبانيا بتحديث إحصاءاتها بأثر رجعي.

ويظل معدل الوفيات أقل بكثير من الذروة في مارس  وأبريل عندما تخطت الحالات 800 وفاة يوميا. وسجلت وزارة الصحة 19 وفاة يوم الجمعة ليصل إجمالي الوفيات إلى 29148.

وأثارت الزيادة الأخيرة في حالات الإصابة بكورونا المخاوف خاصة مع إعادة فتح المدارس وعودة الكثير من الموظفين إلى العمل.

وقال مدرس لرويترز وهو يضع كمامة “في مدريد يضع الجميع كمامات، ونحافظ على التباعد الاجتماعي ولا يوجد نواد ليلية، فلا أعلم ما المشكلة”، وأضاف متسائلا “ما الذي نفعله أسوأ مما يحدث في باقي الدول في أوروبا”.

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وأعلنت منطقة مدريد أنها ستفرض قيودا أشد صرامة اعتبارا من الإثنين، وستمدد حظر التجمعات التي تزيد عن عشرة أشخاص لتشمل الحفلات الخاصة أيضا، وتمثل مدريد أقل بقليل من ثلث الحالات التي تم تسجيلها في الأسبوعين الماضيين، البالغ عددها 101962 حالة.

وقال مسؤول الصحة في مدريد “الوضع مستقر وتحت السيطرة لكن ذلك لا يعني أننا لسنا قلقين”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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