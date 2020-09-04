أبل تفقد لقب شركة التريليوني دولار بعد تراجع الأسهم الأمريكية

وكالات _ أدى يوم ثاني من التراجع الكبير للأسواق الأمريكية في دفع القيمة السوقية لشركة أبل العملاقة للتكنولوجيا للانخفاض إلى ما دون مستوى تريليوني دولار بعدما سجلت هذه القيمة الشهر الماضي.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

واستمر اتجاه الهبوط بشكل كبير على كل الأسهم المدرجة بالبورصة اليوم الجمعة، وإن كان قطاع التكنولوجيا ظل هو المتضرر الأكبر بوجه خاص.

وبحسب “د ب أ” كان مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا قد خسر أمس الخميس حوالي 5 بالمئة من قيمته. وتراجع مؤشر داو جونز للأسهم الصناعية بنحو 3 بالمئة.

Advertisements

وامتدت الخسائر لليوم الجمعة، وهو اليوم الأخير من التعاملات قبل عطلة نهاية الأسبوع تستمر لمدة ثلاثة أيام بالولايات المتحدة. واتجه ناسداك للتراجع بنسبة 2.7 بالمئة في الساعات الأخيرة من التداول، بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بوزر 500 الأوسع نطاقا بنسبة 1.6 بالمئة.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج