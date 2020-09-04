- 1/2
- 2/2
وكالات _ أدى يوم ثاني من التراجع الكبير للأسواق الأمريكية في دفع القيمة السوقية لشركة أبل العملاقة للتكنولوجيا للانخفاض إلى ما دون مستوى تريليوني دولار بعدما سجلت هذه القيمة الشهر الماضي.
إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
واستمر اتجاه الهبوط بشكل كبير على كل الأسهم المدرجة بالبورصة اليوم الجمعة، وإن كان قطاع التكنولوجيا ظل هو المتضرر الأكبر بوجه خاص.
وبحسب “د ب أ” كان مؤشر ناسداك لأسهم التكنولوجيا قد خسر أمس الخميس حوالي 5 بالمئة من قيمته. وتراجع مؤشر داو جونز للأسهم الصناعية بنحو 3 بالمئة.
وامتدت الخسائر لليوم الجمعة، وهو اليوم الأخير من التعاملات قبل عطلة نهاية الأسبوع تستمر لمدة ثلاثة أيام بالولايات المتحدة. واتجه ناسداك للتراجع بنسبة 2.7 بالمئة في الساعات الأخيرة من التداول، بينما انخفض مؤشر ستاندرد آند بوزر 500 الأوسع نطاقا بنسبة 1.6 بالمئة.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أبل تفقد لقب شركة التريليوني دولار بعد تراجع الأسهم الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.