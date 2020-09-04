جيروم باول: أسعار الفائدة من المرجح أن تظل منخفضة لسنوات

وكالات _ قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في تصريحات نُشرت بعد ظهر الجمعة 4 سبتمبر، إن أسعار الفائدة من المرجح أن تظل منخفضة لسنوات حيث يكافح الاقتصاد طريق العودة من جائحة فيروس كورونا.

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قال باول بعد صدور تقرير الوظائف غير الزراعية في وقت سابق اليوم: “نعتقد أن الاقتصاد سيحتاج إلى أسعار فائدة منخفضة، مما يدعم النشاط الاقتصادي، لفترة طويلة من الزمن”. “سيقاس بالسنوات.”

يتماشى البيان مع تعليقات باول ومسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الآخرين خلال الأسبوع الماضي أو نحو ذلك.

في تغيير كبير في مقاربته للسياسة النقدية، وضع البنك المركزي المصري الآن توجيهًا معلنًا بأنه سيسمح للتضخم بالتعويم فوق هدف الاحتياطي الفدرالي البالغ 2% لفترة زمنية بعد الانخفاض إلى ما دون ذلك.

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تعني هذه الخطوة بشكل فعال أن بنك الاحتياطي الفدرالي لم يعد يرفع أسعار الفائدة من أجل تجنب التضخم الذي جاء تاريخيًا بمعدلات بطالة منخفضة.

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