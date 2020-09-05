وول ستريت تغلق على تراجع مع استمرار نزيف ناسداك

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_ أغلق المؤشر ناسداك على تراجع يوم الجمعة رغم ابتعاده عن أدنى مستوياته خلال الجلسة، إذ تباطأ البيع في أواخر اليوم بعد تخلي المستثمرين عن أسهم التكنولوجيا التي تشكل ثقلا على المؤشر، وذلك على خلفية مخاوف بشأن المغالاة في تقييمها واضطراب التعافي الاقتصادي.
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وعوضت المؤشرات الرئيسية بالبورصة الأمريكية بعض خسائرها في أواخر تعاملات ما بعد الظهيرة رغم أن التداول كان لا يزال متقلبا.
وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 159.42 نقطة، بما يعادل 0.56 بالمئة، إلى 28133.31 نقطة، وأغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 28.1 نقطة، أو 0.81 بالمئة، إلى 3426.96 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 144.97 نقطة، أو 1.27 بالمئة، إلى 11313.13 نقطة.
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