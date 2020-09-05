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وكالات _ سجلت كوريا الجنوبية 168 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وذلك في أقل حصيلة يومية خلال ثلاثة أسابيع بعد تطبيق قواعد تباعد اجتماعي صارمة لمواجهة موجة عدوى ثانية.
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وأظهرت بيانات المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم السبت وصول العدد الإجمالي في البلاد إلى 21010 حالات إصابة و333 وفاة.
وكان العدد المسجل الجمعة أقل حصيلة إصابات منذ ظهور بؤرة عدوى في كنيسة حضر أعضاؤها تجمعا سياسيا ضخما يوم 15 أغسطس.
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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر إصابات كورونا في كوريا الجنوبية عند أدنى مستوى خلال 3 أسابيع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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