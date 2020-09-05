البنك الدولي يلغي قرض بناء سد بسري في لبنان

سكاي نيوز عربية _قال البنك الدولي إنه ألغى صرف 244 مليون دولار لمشروع سد بسري في لبنان وذلك بأثر فوري نتيجة عدم استكمال مهام محددة لازمة قبل بدء أعمال التشييد.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وذكر البنك الدولي في بيان أنه أخطر الحكومة اللبنانية بقراره أمس الجمعة.

وكان المشروع يهدف إلى دعم إمدادات المياه الذي تقوده الحكومة اللبنانية إلى زيادة حجم المياه المتاحة لمنطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان حيث يعيش حوالي نصف سكان لبنان.

وسيحل سد بسري مشكلة رئيسية يواجهها سكان لبنان منذ الحرب الأهلية وهي النقص الحاد والمزمن في المياه. فأكثر من 1.6 مليون شخص يعيشون في أنحاء بيروت الكبرى وجبل لبنان، من بينهم 460 ألف شخص يعيشون على أقل من 4 دولارات في اليوم، ستتوفر لهم المياه النظيفة.

Advertisements

يذكر أن السلطات اللبنانية طرحت مشروع سد بسري منذ أكثر من 50 عاما، وهو جزء مهم من استراتيجية المياه الوطنية في لبنان.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج