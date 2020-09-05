: حالات الإصابة بكورونا في العالم تتجاوز 26.58 مليون والوفيات 872903

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 26.58 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم كما أن 872903 شخصا توفوا جراء الإصابة بالفيروس. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر2019. وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة ستة ملايين و215995 حالة إصابة و187791 حالة وفاة. وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة أربعة ملايين و091801 حالة إصابة و125502 حالة وفاة. Advertisements وجاءت الهند في المركز الثالث مسجلة ثلاثة ملايين و936747 حالة إصابة و68472 حالة وفاة. وحلت روسيا في المركز الرابع مسجلة مليون و015105 حالات إصابة و 17649 حالة وفاة. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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