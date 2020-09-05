مال وأعمال

رئيس الوزراء يطمئن على توافر أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا

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اطمأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، على موقف توفير الأدوية الخاصة ببروتوكولات علاج فيروس “” المستجد خلال شهر أغسطس الماضي، من خلال تقرير تلقاه من أمانة الشئون الطبية لمجلس الوزراء.

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وجدد رئيس الوزراء التأكيد على أنه يتابع بشكل دوري الجهود المبذولة لتوفير الأدوية المطلوبة ضمن البروتوكولات المحددة من وزارة الصحة لمواجهة فيروس “كورونا” مع الجهات المختصة؛ لتأمين احتياجات المواطنين من هذه الأدوية.

من جانبه، أشار الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئيس مجلس الوزراء، إلى أن أمانة الشئون الطبية قامت بالمتابعة والتنسيق مع الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، بشأن الجهود المبذولة من الهيئة خلال شهر أغسطس الماضي لتوفير كافة المستحضرات الدوائية الخاصة ببروتوكولات علاج ، والتي تم إتاحتها عن طريق عدد من الشركات المختلفة.

وتضمن تقرير أمانة الشئون الطبية بمجلس الوزراء قائمة بأسماء وأعداد العقاقير التي قامت الهيئة بتدبيرها خلال شهر أغسطس الماضي، حيث تم توفير 1.757.938 عبوة من دواء “ازيثرومايسين” أقراص، و72.344 زجاجة شراب من نفس العقار، فيما تم تدبير 2.981.338 عبوة من دواء “باراسيتامول” أقراص، و1.505.000 شريط “زنك” أقراص، فضلا عن توفير 2.512.280 شريط “فيتامين سي” أقراص.

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وأكد الدكتور حسام المصري أن الكميات سالفة الذكر تم توفيرها لسد احتياجات السوق المحلي لمرضى “كورونا”، لافتا إلى أن هذه الأدوية كافية، وأنه لا حاجة للتهافت على تخزين وشراء الأدوية من قبل المواطنين، وهيئة الدواء المصرية تتولى توفير الأدوية المطلوبة أولا بأول لمن يحتاجها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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