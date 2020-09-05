وزيرة الصناعة: إصدار أوامر الدفع الإلكترونية غدا لصرف مستحقات 12 شركة مصدرة

بكر بهجت _ أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أنه سيتم اعتباراً من غداً الاحد إصدار صندوق تنمية الصادرات لأوامر الدفع الإلكترونية لشركات المرحلة الأولى فى اطار مبادرة “الاستثمار” والتي يصل عددها إلى 12 شركة بقيمة إجمالية 253 مليون جنيه كدفعة ثانية.

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وقالت الوزيرة في بيان إنه سبق وأن تم صرف الدفعة الاولى في ديسمبر الماضي بإجمالي 291 مليون جنيه ليصل إجمالى ما تم صرفه لهذه الشركات نحو 544 مليون جنيه.

ولفتت إلى أن هذه الشركات تعهدت بضخ استثمارات سواء في مشروعات جديدة أو توسعات بمشروعات قائمة بقيمة تصل الى حوالي 2 مليار جنيه.

كما وجهت الوزيرة مسئولي صندوق تنمية الصادرات بالاستعداد لبدء الاجراءات المتعلقة بصرف الدفعة الثانية لشركات المرحلة الثانية من مبادرة الاستثمار ويبلغ عددها 65 شركة، حيث سبق وان تم صرف الدفعة الاولى لهذه الشركات في ابريل الماضي باجمالي 804 مليون جنيه.

وأوضحت أن هذه الشركات سوف تضخ ما يقرب من 5 مليار و153 مليون جنيه في عدد من المشروعات خلال المرحلة القريبة المقبلة.

وأكدت جامع أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ التوجهات الرئاسية بسرعة تسوية الأعباء التصديرية للشركات المصدرة الأمر الذي يسهم في توفير السيولة اللازمة للشركات لمواجهة الأعباء الإنتاجية والتصديرية وبما يمكنها من مواصلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية.

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ولفتت في هذا الصدد إلى أنه تم توقيع 35 اتفاقاً جديداً مع الشركات المصدرة وذلك فى اطار مبادرة “الاستثمار” والتي تستهدف سداد مستحقات الشركات وضخها فى خطوط انتاج جديدة أو اقامة توسعات بمشروعاتهم القائمة.

وفيما يتعلق بتنفيذ المبادرات الأخرى الخاصة بسداد المستحقات المتأخرة للشركات أوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن صندوق تنمية الصادرات قام خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين بصرف مليار و141 مليون جنيه لنحو 856 شركة وذلك فى إطار مبادرة صرف 30% من اجمالي مستحقات المصدرين حتى 30 يونيو 2019 وكذا مبادرة صغار المصدرين والذين تقل مستحاقتهم عن 5 مليون جنيه، حيث شمل الصرف كافة القطاعات التصديرية المستفيدة من برامج صندوق تنمية الصادرات.

وأكدت أن الحكومة جادة فى مساندة قطاع التصدير باعتباره أحد المصادر الرئيسية للدولة فى جلب النقد الأجنبى ، فضلاً عن ذلك فإنه يجرى حاليا صياغة البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية وذلك بالتنسيق مع المجالس التصديرية.

يذكر أن وزارة المالية تقوم بتحويل 600 مليون جنيه شهرياً لصندوق تنمية الصادرات لصرف مستحقات الشركات المصدرة وذلك من إجمالي موازنة الصندوق للعام المالي 2020/2021 والبالغة 7 مليار جنيه.

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