السعودية تسجل 791 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 34 وفاة

وكالات _ أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت عن تسجيل 791 إصابة جديدة بكورونا، ليصل إجمالي الإصابات بكورونا في المملكة إلى 319.932 حالة.

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وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 34 حالة وفاة بسبب كورونا، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات بكورونا في السعودية 4.049 حالة.

وأكدت الوزارة أنه تم تسجيل 779 حالة شفاء من كورونا في المملكة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء من كورونا في المملكة 295.842 حالة.

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