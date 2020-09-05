- 1/2
- 2/2
وكالات _ أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت عن تسجيل 791 إصابة جديدة بكورونا، ليصل إجمالي الإصابات بكورونا في المملكة إلى 319.932 حالة.
إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 34 حالة وفاة بسبب كورونا، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات بكورونا في السعودية 4.049 حالة.
وأكدت الوزارة أنه تم تسجيل 779 حالة شفاء من كورونا في المملكة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء من كورونا في المملكة 295.842 حالة.
خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر السعودية تسجل 791 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 34 وفاة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.