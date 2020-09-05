سي إن بي سي: صانعو لقاحات كورونا يسعون لإصدار بيان يشمل تعهد مشترك بالسلامة

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أكدت شبكة سي إن بي سي السبت 5 سبتمبر أن مجموعة من شركات الأدوية التي تتنافس على طرح لقاح لفيروس كورونا ستصدر بيانًا الأسبوع المقبل يقول إنها لن تسعى للحصول على موافقة الحكومة حتى يتم جمع بيانات كافية لضمان سلامة اللقاحات وفعاليتها.
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وتعد مسودة مبكرة للبيان المشترك بإعطاء الأولوية لسلامة الأشخاص الذين تم إعطائهم اللقاح.
ومن المتوقع أن تشارك Pfyzer وJ&J وModerna في التعهد، هناك احتمال أيضًا تخطط شركة Sanofi للمشاركة.
يأتي هذا التعهد في الوقت الذي يعرب فيه العلماء والمتخصصون في الصحة العامة عن قلقهم من أن إدارة ترامب تمارس ضغوطًا على المنظمين، وخاصة إدارة الغذاء والدواء، لإصدار لقاح قبل الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر.
تقول مسودة البيان، وفقًا لللمصادر: “نعتقد أن هذا التعهد سيساعد في ضمان ثقة الجمهور في لقاحات Covid-19 التي قد تتم الموافقة عليها في النهاية والالتزام بالعملية العلمية والتنظيمية الصارمة التي يتم تقييمها من خلالها”.
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