مصر ترسل مساعدات طبية إلى 30 دولة إفريقية للمساعدة في احتواء كورونا

دوت الخليج – كلف وزير الخارجية، السفير سامح شكري، مدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية، السفيرة سها الجندي، بتنسيق جهود الوزارة بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات المصرية المعنية بما في ذلك هيئة الشراء الموحد للمستلزمات الطبية ووزارتي الطيران المدني والمالية وشركة مصر للطيران، وذلك للإعداد لإرسال المساعدات الطبية إلى الدول الإفريقية الشقيقة، والتي بلغت كل شحنة منها في حدود واحد ونصف طن لكل دولة إفريقية.

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وذكر بيان لوزارة الخارجية أن تلك الخطوة تأتي في إطار علاقات الأخوة والصداقة التي تجمع مصر بأشقائها الأفارقة، وتوجيهات رئيس الجمهورية بسرعة إرسال مساعدات عينية طبية بقيمة 4 ملايين دولار إلى 30 دولة إفريقية لمساعدتهم في جهودهم لاحتواء التحديات الناجمة عن انتشار جائحة “كورونا”، وذلك في إطار مساهمة مصر في الصندوق الإفريقي للاستجابة لفيروس كورونا التابع للاتحاد الإفريقي.

وأشار البيان إلى توجيه الدفعة الأولى من المساعدات في هذا الإطار إلى 10 دول إفريقية. وجاري استكمال إجراءات شحن الدفعة الثانية إلى 20 دولة أخرى خلال الفترة المقبلة.

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ونوه إلى أن السفيرة سها الجندي استقبلت، مساء أمس بمطار القاهرة الدولي، عدداً من سفراء الدول المعنية، وذلك ضمن ترتيبات إرسال المساعدات، والذين أعربوا عن تقديرهم للجهود المصرية؛ حيث انطلقت فجر اليوم 5 سبتمبر طائرة مصر للطيران محملة بالمساعدات الطبية الإنسانية.

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