الهند تسجل أكثر من 90 ألف إصابة جديد بفيروس كورونا والإجمالي يتخطى 4 ملايين

وكالات _ سجلت الهند السبت 5 سبتمبر نحو 90 ألف و600 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى نحو 4 ملايين و110 حالة.

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يُذكر أن البلاد قد سجلت وفيات جديدة بنحو ألف حالة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 70 ألف، وذلك حسب بيانات موقعWorldmeters .

احتفظت الهند بالمرتبة الثالثة على العالم من حيث إحتواءها على أكبر عدد من الإصابات، في حين جاءت أمريكا في المركز الأول تليها البرازيل.

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