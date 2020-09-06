المراسم الدولية تتفاوض لاقتراض 3.2 مليار جنيه

دوت الخليج _ تتفاوض شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني، مع تحالف مصرفي يضم عددًا من البنوك، لاقتراض نحو 3.2 مليار جنيه، تستهدف من خلالها إعادة هيكلة تمويل متوسط الأجل حصلت عليه أوائل العام الماضي، بقيمة 1.6 مليار جنيه، إلى جانب تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لإقامة المول التجاري والوحدات الفندقية بمشروعها فيفث سكوير بالتجمع الخامس.

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جزء من القرض لتمويل إقامة المول التجاري والوحدات الفندقية بمشروع فيفث سكوير

وعلمت جريدة دوت الخليج، من مصادر مطلعة على صفقة تدبير التمويل، أن المفاوضات تتم مع عدد من بنوك التحالف المرتب للقرض السابق -الذي تهدف المراسم لإعادة هيكلته- ويضم التحالف كلًّا من بنوك: مصر، والمصري لتنمية الصادرات، والاستثمار العربي، والبركة ـ مصر، والتنمية الصناعية، وميد بنك.

وكانت شركة المراسم الدولية، قد حصلت على تمويل متوسط الأجل وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، في أوائل عام 2019، وتولت شركة أبو ظبي الإسلامي كابيتال ADIB Capital دور المستشار المالي والمسوق للتمويل.

وبلغت قيمة القرض 1.6 مليار جنيه، لمقابلة جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروعها السكني التجاري Fifth Square بالتجمع الخامس، وشارك في تدبير السيولة 6 بنوك تصدرها بنك مصر، الذي لعب دور وكيل التمويل والضمانات والمسوق، واستحوذ على حصة بنسبة 50% من القرض المشترك بقيمة بلغت 800 مليون جنيه.

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فيما شارك البنك المصري لتنمية الصادرات بحصة بلغت 225 مليون جنيه، وميد بنك 200 مليون جنيه، كما ساهم كل من بنك البركة – مصر والتنمية الصناعية بقيمة 150 مليون جنيه لكل منهما، وبلغت حصة بنك الاستثمار العربي 75 مليون جنيه.

وسبق وحصلت شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني، على قرض معبري بقيمة 900 مليون جنيه، في أواخر عام 2017، كما تولت شركة أبو ظبي الإسلامي كابيتال ADIB Capital – الذراع الاستثمارية التابعة لمصرف أبو ظبي الإسلامي دور المستشار المالي ومسوق التمويل، وشارك فيه 5 بنوك هي: مصر، الاستثمار العربي، البركة، التنمية الصناعية، والعقاري المصري العربي.

ويعد مشروع فيفث سكوير من أحدث مشروعات شركة مراسم الدولية للتطوير العمراني التابعة لمجموعة بن لادن السعودية، والتي تولت تطوير وبناء عدة مشروعات كبرى في مصر، ويقع Fifth Square على مساحة 158 فدانًا في المربع الذهبي في التجمع الخامس، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 16.5 مليار جنيه، وفق تقديرات سابقة للشركة.

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