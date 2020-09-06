محمد الزلاط: التنمية الصناعية تبدأ استرداد الأراضي من غير الجادين.. قريبا جدا

بكر بهجت _ تعتزم الهيئة العامة للتنمية الصناعية البدء في الإجراءات الخاصة باسترداد الأراضي من غير الجادين «قريبًا جدًّا»، وفقًا للواء محمد الزلاط رئيس الهيئة، مشيرًا إلى البدء في دراسة جميع الملفات التي تتولى الهيئة إدارتها، وفي مقدمتها الأراضي والمرافق وإجراءات التخصيص عبر الخريطة الصناعية.

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أضاف في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج» وهي الأولى بعد توليه المنصب، أنه يجري حاليًا ترتيب الأولويات داخل الهيئة وتحديد المهمات الرئيسية التي سيتم التركيز عليها، على أن يتم الإعلان عن استراتيجية العمل والقرارات التي سيتم إصدارها خلال الفترة المقبلة، فور الانتهاء من دراسة الملفات ووفق الأهداف التي جرى العمل على تنفيذها من قبل وزارة التجارة والصناعة.

ونهاية يوليو الماضي أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري قرارًا بتعيين محمد السيد فاضل الزلاط رئيسًا للهيئة العامة للتنمية الصناعية لمدة عام أو لحين تشكيل مجلس الإدارة الجديد للهيئة، وقالت وزيرة التجارة والصناعة حينها، إن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على تفعيل دور الهيئة العامة للتنمية الصناعية كأحد أهم الهيئات التابعة للوزارة للقيام بدورها الرئيسي فى النهوض بالقطاعات الصناعية ووضع السياسات الهادفة لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار الصناعي.

ومنتصف الشهر الماضي عرضت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، خطة الوزارة للارتقاء بخدمات هيئة التنمية الصناعية، وذلك خلال اجتماعها بلجنة الصناعة في البرلمان، مشيرة إلى أن الهيئة تعد إحدى الأذرع الرئيسية للوزارة في تقديم خدمات لمجتمع الصناعة.

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وأكدت الوزيرة أن الوزارة لن تسمح بتخصيص أراضٍ أو منشآت لمستثمرين غير جادين، خاصة في ظل تخصيص مساحات كبيرة خلال السنوات الماضية وحتى الآن نسب الإنجاز بها ضئيلة ولا تتناسب مع خطة الدولة الهادفة إلى إقامة مشروعات صناعية جديدة وتوفير المزيد من فرص العمل.

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