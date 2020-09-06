عاكف المغربي: بنك مصر يؤسس شركة مصر للابتكار الرقمي

أمنية إبراهيم _ كشف عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، عن انتهاء بنكه من تأسيس شركة جديدة تحمل اسم «مصر للابتكار الرقمي» والمستهدف حصولها على ترخيص البنك الرقمي من البنك المركزي المصري المصري.

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وأضاف المغربي في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، أن البنك انتهى قبل فترة، من إجراءات تأسيس الشركة بشكل تام، وهي مملوكة لبنك مصر بنسبة 100%.

ويعد بنك مصر ضمن أوائل البنوك المتقدمة للبنك المركزي المصري، في عام 2019، للحصول على تراخيص لتدشين بنوك رقمية، والتي من المنتظر ظهورها بالسوق خلال فترة قريبة، بعد إقرار قانون البنوك الجديد بشكل نهائي من البرلمان، والذي يضم مواد منظمة لأعمال الصيرفة الرقمية.

وكان عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر، قد كشف في وقت سابق لجريدة دوت الخليج، عن تلقي بنك مصر عروضًا من بعض المؤسسات المالية للمشاركة في رأسمال الشركة المستهدف تدشين البنك الرقمي من خلالها، إلا أن بنك مصر فضَّل أن تكون الشركة مملوكة له بالكامل في بداية عملها، بعدما قطع شوط طويل في دراسات التأسيس، على أن يكون خيار دخول مستثمرين في هيكل ملكية الشركة مطروحًا في مرحلة مستقبلية.

BM Digital Factory تطرح باكورة إنتاجها SMEs App الشهر الجاري

وفي سياق متصل، قال المغربي، في تصريحاته لحابي، إن بنك مصر أطلق مؤخرًا إدارة متخصصة لتعزيز التحول الرقمي BMisr Digital Factory، والتي ستكون مهمتها تدشين مجموعة منتجات رقمية، كاشفًا عن استعداد الإدارة الجديدة لطرح باكورة إنتاجها خلال شهر سبتمبر الجاري، عبر طرح تطبيق ذكي مخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة SMEs App.

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وافتتح بنك مصر أعمال الإدارة الجديدة BMisr Digital Factory بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، وجمال نجم نائب المحافظ، وطارق المحمودي وكيل المحافظ، وتم مناقشة واستعراض خطة واستراتيجية العمل مع قيادات البنك المركزي المصري.

يشار إلى أن أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزي المصري المصري، كشف في حوار سابق مع جريدة دوت الخليج، عن تقدم 3 إلى 4 بنوك عاملة بالسوق المحلية بطلبات لتأسيس بنوك رقمية، موضحًا أن البنوك تعمل مع مكاتب استشارات عالمية لإجراء الدراسات اللازمة ووضع تصور.

ويقدم نموذج البنوك الرقمية، خدماته إلكترونيًّا بشكل كامل دون تدخل العنصر البشري فيها.

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