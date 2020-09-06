تأثير محدود لتطور التصنيف الائتماني على أداء البورصة

رنا ممدوح _ يرى رؤساء شركات ومتعاملون بسوق المال استطلعت جريدة دوت الخليج آراءهم، أن التصنيفات التي تضعها المؤسسات الأجنبية لاقتصاد مصر، وآخرها موديز التي توقعت تحسن التصنيف الائتماني لمصر على الأجل المتوسط، تساهم في زيادة ثقة المستثمرين بالسوق المحلية.

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ومع ذلك يعتقد المشاركون، أن تطور التصنيف الائتماني لا يؤثر بشكل كبير على أداء مؤشرات البورصة، نظرًا لتعطشها لمحفزات أخرى بعد انحسارها داخل قالب عرضي واسع المدى منذ إبريل الماضي.

ورأى أحدهم أن خفض أسعار الطاقة هو أول المحفزات التي تترقبها سوق المال لخفض التكلفة على بعض الشركات، وزيادة هوامش أرباح آخرين.

يقول عمرو حسين الألفي، مدير إدارة البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، إن توقع مؤسسة موديز تحسن تصنيف الاقتصاد المصري في الأجل المتوسط، يؤثر على سوق الدين أكثر من الأسهم.

ورجح الألفي، أن تساهم التصنيفات الخارجية المختلفة، والتي اجتمع أغلبها على نظرة مستقرة لمصر، في خفض العائد على أذون الخزانة والسندات، لتراجع حجم المخاطر المتوقعة.

ولفت إلى أن التحسن المتوقع من مؤسسة موديز فيما يخص الجدارة الائتمانية لمصر، ومع الأخذ في الاعتبار ارتفاع شروط التقييم لدى المؤسسة عن نظيرتها ستاندر آند بوز، يجعل تأثيرها المرتقب أقوى تجاه سوق الدين، وفيما يخص سوق الأوراق المالية قال إن التصنيفات الجيدة لاقتصاد مصر لها تأثير وقتي على الأداء، ولكن لا يعتمد عليها في تحقيق قفزة جديدة للبورصة.

المؤشرات تترقب حزمة محفزات.. في مقدمتها تخفيض أسعار الطاقة

وحدد الألفي عدة محفزات تحتاجها سوق المال المصرية لكسر القالب العرضي وتحقيق قفزة جديدة، ومن ضمنها تخفيض أسعار الطاقة على القطاع الصناعي، والتي شهدت آخر انخفاض لها في مارس الماضي.

وأكد على ضرورة مراعاة تسعير منتجات الشركات التي تعتمد في إنتاجها على استهلاك الطاقة بكميات كبيرة، معلقًا: «الانخفاض قبل وضعه يجب معرفة تأثيره المباشر على الشركة، فهناك تسعير منخفض لا يحقق الهدف منه بتعظيم هامش الربح، وهناك آخر يرضي جميع الأطراف».

وضرب مدير إدارة البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، مثالًا بشركة مقيدة وهي مصر للألومنيوم، والتي تحولت للخسارة في عام 2019-2020 بالرغم من انخفاض أسعار الكهرباء في مارس الماضي.

واقترح الألفي، أن يتم ربط سعر الكهرباء بالمنتج النهائي لشركة مصر للألومنيوم، للتأكد من تحقيق الشركة لربح اقتصادي، بالتزامن مع تنفيذ عنصر الاستدامة، كما توقع أن تشهد سوق المال المصرية في الربع الأخير من العام قفزة في أداء الأسهم القيادية، والتي لم تواكب مكاسب مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة حتى الآن.

وقال الألفي إن سيناريو الربع الأخير من العام الحالي يراهن على عودة استثمارات المؤسسات المحلية والأجنبية من جديد للاستحواذ على الحصة الأكبر من التعاملات اليومية.

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ومن جانبه قال حسين الشربيني، العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي القابضة للاستثمارات المالية، إن رفع التصنيف الائتماني لمصر على الأجل المتوسط وفقًا لما أعلنته مؤسسة موديز الخميس الماضي، يعزز من ثقة الأجانب تجاه سوق أدوات الدين.

وأشار الشربيني إلى أن مؤسسات التصنيف تعلن رسالة للعالم أجمع بهذا التصنيف أن اقتصاد مصر هو الأفضل مقارنة بالدولة المماثلة لها، نتيجة لاستقرار المؤشرات، سواء فيما يخص ميزان المدفوعات أو التضخم وغيره.

ولكن فيما يخص سوق الأوراق المالية، فإن تأثير تلك التصنيفات لا يتعدى تأثير الجلسة الواحدة بحد أقصى، معلقاً: «بالرغم من الإعلان عن تصنيف موديز الأسبوع الماضي وغيرها فقد سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع”.

الأسهم القيادية قائدة القفزة المتوقعة خلال الربع الأخير من العام

ولفت الشربيني إلى أن انحسار البورصة داخل قالب عرضي واسع المدى، يحول دون وصول تأثيرات الأخبار الإيجابية وانعكاسها على أداء المؤشرات، مضيفًا أن سوق المال المصرية سجلت خسائر في مارس الماضي متأثرة بجائحة كورونا كغيرها من أسواق المال العربية والعالمية، ولكن أغلب البورصات نجحت في تغطية خسائرها مثل السوق الأمريكية، عكس البورصة المصرية المنحصرة داخل نطاق 11000-12000 نقطة منذ إبريل الماضي، مرجحًا أن تجذب سوق الدين الاستثمارات الأجنبية بشكل أكبر عن سوق المال، نظراً لما تتمتع به من ارتفاع في قيمة العائد مقارنة بالدول الأخرى.

ويرى الشربيني أن ملامح سيناريو الربع الأخير من العام الجاري، تشير إلى تحقيق قفزة جيدة مقارنة بأول العام.

وتعتمد سوق المال في تحقيق القفزة المرتقبة وفقاً للشربيني، على نتائج أعمال الشركات المقيدة في الربع الثالث، والتي تعكس ما إذا كانت البورصة المصرية نجحت في تخطي تداعيات أزمة كورونا، من عدمه.

وأشار إلى أن عودة الاستثمارات الأجنبية مرهونة بخطة الدولة الجديدة للتعامل مع الأوبئة لبث الطمأنينة والاستقرار في نفوس المستثمرين.

وأوضح العضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي القابضة للاستثمارات المالية، أن حالة الترقب تجاه ما يتردد حول وجود موجة ثانية لأزمة كورونا خفضت من أنشطة المؤسسات، وهو ما يعالجه وجود خطة معلنة عن آليات التعامل مع الأزمة.

وأضاف الشربيني، أن سوق المال تعتمد في تحقيق القفزة المرتقبة على أداء الأسهم القيادية، وفي مقدمته سهم البنك التجاري الدولي.

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