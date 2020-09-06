أهم صناديق المعاشات العالمية تتجاهل التركيز على العوائد قصيرة الأجل

بلومبرج _ تقول هيئة الرقابة المالية المسؤولة عن صناديق المعاشات التقاعدية في الدنمارك، والتي تشرف على واحدة من أنجح صناعات المعاشات في العالم، إن مديري صناديقها يركزون كثيرًا على العوائد الفصلية.

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قطاع الادخار على الحياة في الدنمارك، البالغ قيمته 650 مليار دولار، والذي يتصدر مع هولندا التصنيف العالمي، قد يواجه الآن إجراءات تنظيمية جديدة، حيث توضح هيئة الرقابة المالية في كوبنهاجن أنها تريد الأموال لتحويل التركيز إلى الاستثمارات التي تلبي المدى الطويل.

وقال جيسبر بيرج، المدير العام لهيئة الرقابة المالية الدنماركية، في مقابلة مع بلومبرج إن المعاشات هي مصدر الدخل للأشخاص الذين ليس لديهم سوى القليل جدًّا، لذلك من المهم ألا ننظر إليها على أنها “كريمة مخفوقة فوق الكعكة”.

يقول بيرج إن المحادثات ستشمل البرلمان وممثلين عن صناعة المعاشات التقاعدية لمعالجة مخاوف الهيئة، وإن الحكم سيكون المحور الرئيسي لتلك المحادثات. ولطالما برزت صناعة المعاشات التقاعدية في الدنمارك باعتبارها واحدة من الأفضل في العالم، عندما يتعلق الأمر بضمان حصول المتقاعدين على ما يكفي للعيش. ولكن في السنوات الأخيرة، اعتمدت الصناديق على الأصول الخطرة الأقل سيولة لتحقيق عوائد إضافية في مواجهة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية.

قال بيرج: “الدنمارك في الطليعة من حيث تحول البلدان نحو نظام معاشات ومعيشة يعتمد على السوق بدرجة أكبر”. وحذر من أنه كما تحذو دول أخرى، فإن محافظ المعاشات التقاعدية في جميع أنحاء أوربا ستمتلئ بالأوراق المالية التي “تشبه إلى حد كبير منتجات إدارة الأصول”.

وتعمل صناديق التقاعد على التخلص التدريجي من منتجات العائد المضمون، مما يحد من خيارات الاستثمار ويعرض المزيد من رأس المال للخطر. الآن، يقدم معظمهم ما يسمى بالمنتجات القائمة على السوق والتي تمنح الأموال مزيدًا من المرونة في الاستثمار مع دفع مخاطر تقلبات السوق إلى المدخرين.

يقول بيرج إنه يريد من صناديق التقاعد أن تتبنى عقلية يكون التركيز فيها على “ما هو تدفق الدخل الذي يمكن أن نولده، وما هي المخاطر التي تحيط بتدفق الدخل هذا، وكيف يتم الاستثمار مع وضع ذلك في الاعتبار”.

وأضاف بيرج أن الصناديق بحاجة إلى تذكير نفسها بأن المدخرات التي تحققت بشق الأنفس يجب أن تحمل “نسبة كبيرة من السكان” خلال “السنوات الماضية”.

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وتجري هيئة الخدمات المالية الدنماركية بالفعل تحقيقًا في كيفية تقييم صناديق التقاعد لأصولها البديلة، والتي تميل إلى أن تكون غير مدرجة في البورصة، ويصعب بيعها وشراؤها من الأسهم والسندات. وهذا أيضًا يجعل من الصعب تسعيرها، مما يثير تساؤلات حول قيمتها الدفترية.

أوضح بيرج أن الأموال التي استثمرت في الأصول البديلة لأنه من الصعب تسعيرها ستكون في مرمى التقاطع لدى هيئة الخدمات المالية.

وقال: “سأكره إذا كانت الاستثمارات في البدائل مدفوعة بخصائصها المحاسبية” وخاصة إذا تم “تقييمها وفقًا لبعض المعايير المحاسبية التي تنطوي على درجة أكبر من الاستقرار مقارنة بالواقع الاقتصادي”.

أضاف بيرج: إن التحذير “مرتبط ارتباطًا وثيقًا بتفكيرنا في أن صناديق المعاشات التقاعدية يجب أن تبدأ من تحديد ما يريدون القيام به فيما يتعلق بتدفق الدخل الذي تولده والمخاطر المتعلقة بتدفق الدخل هذا، بدلاً من الاستقرار المحاسبي، وهو أمر وهمي”. مؤكدًا أنه لا يوجد الكثير من التنظيم أو الخبرة في أي مكان آخر يمكن للدنمارك الاعتماد عليه.

وقال إن معظم القواعد الأوربية تتعلق بضمان استيفاء الشركات للضمانات التي أصدرتها، لذلك “نحن نوعًا ما في الخارج في المجال الأخضر”. واقترح أن التشريع قد يكون مطلوبًا في النهاية لإحداث التغيير الضروري في الصناعة.

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