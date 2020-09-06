تويوتا وكانون توقفان تشغيل مصانعها في اليابان بسبب الإعصار

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وكالات _ انضمت شركتا “تويوتا موتور” و”كانون” للشركات التي سوف تغلق مصانعها في جزيرة كيوشو جنوبي اليابان غدا الاثنين، حيث يهدد إعصار هايشن باجتياح المنطقة في مطلع الأسبوع الحالي.
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وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن الإعصار قد يصل إلى اليابسة في مقاطعة كاجوشيما في جزيرة كيوشو جنوبي البلاد مساء اليوم الأحد.
ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عن شركة كيوشو للطاقة الكهربائية إن التيار الكهربائي انقطع عن أكثر من 28 ألف منزل في كاجوشيما حتى الساعة الثانية بعد ظهر اليوم بالتوقيت المحلي .
وقالت كانون إنها سوف تعلق العمليات في أربع وحدات تصنيع تؤثر على سبعة مصانع في كيوشو غدا الاثنين، بينما تخطط تويوتا لإيقاف ثلاثة مصانع في فوكوكا.
وأعلن متحدث باسم شركة سوني أنها تخطط لإغلاق الإنتاج في مقاطعات كاجوشيما وكوماموتو وناجازاكي اعتبارا من بعد ظهر اليوم الأحد، كما تدرس إغلاق منشآتها في مقاطعة أويتا أثناء العاصفة.
كما سوف تتعطل خدمات القطارات والطيران في البلاد بسبب الإعصار. وقالت شركة سكك حديد غرب اليابان إنها ستوقف العمليات بين هيروشيما وهاكاتا على خط سانيو شينكانسن فائق السرعة غدا الاثنين.
بينما قالت شركة سكك حديد وسط اليابان إنها يمكن أن تعلق أو تغير وجهات بعض عملياتها في شبكة السكك الحديدية عالية السرعة.
وتخطط شركة الخطوط الجوية اليابانية وشركة “آنا هولدنجز” لتعليق الرحلات الجوية جزئيا أو كليا من وإلى أوكيناوا وكيوشو يومي السبت والأحد.
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