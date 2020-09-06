انتعاش الطلب على الذهب يضع شركات التأمين في مأزق

بلومبرج _ تواجه شركات تأمين وتخزين وحماية سبائك الذهب العالمية، مأزقًا بسبب انتعاش الطلب العالمي على المعدن الأصفر، مما يضطرها إلى تقليص عدد السبائك التي يمكن الاحتفاظ بها في نفس الموقع.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وإذا كان ارتفاع الطلب على الذهب يعني ازدهار الأعمال في هذه الشركات إلا أن الأسعار القياسية تجعل كل تلك الأكوام من السبائك أكثر صعوبة في التأمين بشكل مفاجئ.

ولقرون، كان الذهب هدفًا لا يقاوم لعمليات السرقة الحقيقية والخيالية. وعلى الرغم من ندرة السرقة على نطاق واسع، إلا أن خسائرها قد تكون باهظة الثمن.

فعندما سرق لصوص مسلحون نحو 3 أطنان من الذهب من مستودع بالقرب من مطار هيثرو في عام 1983، دفعت شركة لويدز لندن للتأمين ثمن المعدن المفقود، والذي تبلغ قيمته اليوم أكثر من 180 مليون دولار.

وتكمن الصعوبة في أن شركات التأمين تضع حدًّا أقصى لمقدار التعرض المالي الذي ستتحمله لكل موقع. ومع ارتفاع سعر الذهب بنسبة تصل إلى 37% هذا العام يتقلص عدد الأوقيات القابلة للتأمين في كل موقع بشكل طبيعي.

وبسبب حدود التأمين، يتقلص عدد سبائك الذهب التي يمكنك الاحتفاظ بها في الخزنة مع ارتفاع الأسعار.

لا يشكل ذلك مصدر قلق لمسؤولي أكبر مخابئ السبائك، التي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات، لأن هذه الكنوز قيمة للغاية بحيث لا يمكن تأمينها بالكامل على أي حال. وتتحمل البنوك التجارية الكبيرة مثل JPMorgan Chase & Co. و HSBC Holdings Plc التي تدير بعض أكبر خزائن الذهب في لندن بقية المسؤولية نفسها.

ولكن بالنسبة لمرافق التخزين الأخرى في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك حظائر الطائرات التجارية بالقرب من هيثرو والحجرات المدفونة في أعماق جبال الألب السويسرية، فإن ارتفاع أسعار الذهب يمكن أن يتطلب عملية شعوذة للتأكد من أن قيمة الذهب لا تتجاوز تغطيتها.

Advertisements

يقول Ludwig Karl ، عضو مجلس إدارة Swiss Gold Safe Ltd. ، التي تدير الخزائن في جبال الألب: “العامل المحدد في هذا العمل ليس المساحة، إنه التأمين”. “يمكنك وضع كل الذهب الموجود في العالم في مساحة تخزين كبيرة، لكنك لن تتمكن أبدًا من الحصول على تأمين له”.

بشكل عام، الإجابة هي بناء المزيد من الغرف القوية، وتوزيع المخاطر وتوفير التأمين لكل منهم على حدة. قال كارل إن Swiss Gold Safe تفتح قبوًا جديدًا في وقت أقرب مما هو مخطط له الآن بعد أن زاد الطلب بسبب الوباء.

ولكن حتى مع وجود المزيد من المواقع، يظل التأمين عاملاً مقيدًا.

لن تؤمن QBE European Operations Plc ، وهي شركة اكتتاب في Lloyd’s ، أي عميل أو بنك واحد مقابل أكثر من 150 مليون دولار من الذهب، كما يقول مدير المحفظة الخاصة ريان جوزيف.

من خلال الجمع بين جميع شركات التأمين المتاحة على منصة Lloyd ، يمكنك الحصول على تغطية تبلغ 2.5 مليار دولار على الأكثر لمخزن واحد ، وفقًا لـ QBE.

يقول جوزيف: “نفضل أن يتم تخزينها في عدد من المواقع بدلاً من موقع واحد”، لكن “المشكلة هي أن عدد المواقع ينفد.”

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج