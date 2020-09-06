الصين تسجل رقما قياسيا في مبيعات الشاحنات الثقيلة خلال أغسطس

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شينخوا _ أظهرت بيانات صناعية أن مبيعات الشاحنات الثقيلة في الصين سجلت نموا مزدهرا على أساس سنوي في أغسطس، لتسجل رقما قياسيا جديدا منذ السنوات.
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وحسب التقييم الصادر عن موقع ( سيفي وورد دوت سي أي)، مقدم خدمات معلومات صناعة المركبات، أن حوالي 128 ألف شاحنة ثقيلة قد بيعت في الشهر الماضي، بزيادة 75 في المائة على أساس سنوي .
وحطم هذا الرقم رقما قياسيا مسجلا في أغسطس عام 2017 ، حيث تم بيع حوالي 93.7 الف شاحنة في ذلك الشهر مما سجل ذروة المبيعات لـ5 أشهر.
وتوقع الموقع، بالاستناد إلى الازدهار المستمر في السوق، أن تسجل المبيعات السنوية في العام رقما قياسيا بـ1.4 مليون .
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