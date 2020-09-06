جمال فوزي: بورتو القابضة تضع استراتيجية شاملة لتعظيم البيع إلكترونيا

بكر بهجت _ أكد جمال فوزي فتح الله، رئيس مجلس إدارة مجموعة بورتو القابضة، أن المجموعة تعمل حاليًا على وضع آلية لتعظيم الاستفادة بالبيع إلكترونيًّا والاعتماد عليه بصورة كبيرة لاستقطاب عملاء جدد، وذلك لتعويض التأثر الذي شهدته المبيعات في مختلف القطاعات والشرائح بالسوق العالمية والمحلية، بسبب تداعيات فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن تلك الآلية تم بالفعل العمل على وضعها، وسيتم تطبيقها خلال الفترة القليلة المقبلة.

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أضاف في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج» أن تلك الآلية من المتوقع أن يكون لها دور كبير في تحريك المبيعات ومواكبة التطورات الكبيرة التي شهدها هذا المجال على مدار الأشهر الماضية، في ظل إجراءات التباعد الاجتماعي، لافتًا إلى أن الشركة ستتابع بصورة دقيقة عمل تلك الآلية، على أن تظهر نتائجها خلال الأشهر المقبلة.

الشركات تواجه تحدي إثبات قدراتها على تحقيق الأهداف الاستثمارية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وأوضح فتح الله الذي تولى رئاسة مجلس إدارة المجموعة في أبريل الماضي، أن محور الإنشاءات والتركيز عليه كان له أولوية كبيرة بمختلف المشروعات التي تعمل عليها الشركة، وهو ما يتماشى أيضًا مع استراتيجية التحول الرقمي، من خلال إقامة المشروعات بأحدث الوسائل التكنولوجية، لافتًا إلى أن الاهتمام بالشق التكنولوجي لن يتوقف فقط على التسويق، وإنما يستحوذ على النصيب الأكبر من الاهتمام في مختلف المشروعات التي تعمل عليها الشركة.

وأشار إلى أن السوق شهدت تغيرات كبيرة على مدار الأشهر الماضية، سواء ما يتعلق بمواقع المشروعات أو آليات التسويق، ومعدلات المبيعات، إذ إن الجائحة أثرت بصورة كبيرة على كل تلك المحاور، وهو ما أجبر الشركات على اتباع آليات من شأنها الحفاظ على ما حققته واستكمال أنشطتها ومواجهة التحديات أو أي تغيرات من المحتمل ظهورها.

وفي يونيو الماضي وافقت الجمعية العامة غير العادية لمجموعة بورتو القابضة، على زيادة رأس المال بنحو 100.3 مليون جنيه، عن طريق إصدار أسهم زيادة مجانية بواقع سهم لكل ستة أصليين.

وقالت الشركة إن الزيادة ممولة من الأرباح المرحلة عن عام 2018 وجزء من الأرباح المحققة عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر الماضي، والتي بلغت قيمتها 116.88 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 133.58 مليون جنيه في 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وأعلنت الشركة مؤخرًا عن نتائج أعمالها عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2020، والتي أظهرت تحقيق صافي خسارة مجمعة بلغت 22.925 مليون جنيه مقابل صافي ربح مجمع بلغ 85.988 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، كما تكبدت الشركة صافي خسارة مستقلة بلغت 6.485 مليون جنيه مقابل صافي ربح مستقل بلغ 76.142 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.

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ووقعت شركة «بورتو أكتوبر» التابعة للمجموعة قبل أسبوعين عقد مع فرع المعاملات الإسلامية لبنك مصر بمبلغ 500 مليون جنيه، فى صورة عقد ، سيتم توجيهه إلى أعمال التطوير التي تتبناها.

وفي تصريحات سابقة لجريدة «دوت الخليج» بعد تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة المجموعة، قال فتح الله إن المجموعة تسعى لاستكمال خطتها الاستثمارية دون تغيير خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه سيتم التركيز على جميع المشروعات سواء التي تم افتتاحها أو الأخرى التي يجري العمل على تنفيذها.

وأضاف أن الشركة تخطط لتحقيق إنجاز في معدلات أعمال التنفيذ بمختلف المشروعات، بالتزامن مع التحديات التي فرضت نفسها على الساحة الداخلية والخارجية، نتيجة تداعيات مواجهة فيروس كورونا، لافتًا إلى أن الفترة الحالية تمثل تحديًا أمام الشركات لإثبات قدراتها على تحقيق أهدافها الاستثمارية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وحماية العمال.

وقال فتح الله إن الشركة تدرس التغيرات الحالية التي فرضت نفسها على الساحة، وأيضًا التغيرات المحتملة ومدى تأثيرها على النشاط، وذلك للتعرف بصورة منهجية على الخطوات التي يجب اتباعها وكيفية الاستعداد لما هو قادم، مشيرًا إلى أنه بناء على الدراسات سيتم تحديد الاحتياجات التمويلية خلال الفترة المقبلة.

وفي مارس الماضي باعت شركة Sol Global المملوكة لرجل الأعمال منصور عامر ما تبقى من أسهمها -تقريبًاـ في مجموعة بورتو القابضة، حيث باعت الشركة 50 مليونًا و154 ألفًا و992 سهمًا، أي ما يوازي 5% من نسبة أسهمها المتبقية في صفقة قيمتها 28 مليونًا و136 ألفًا و950 جنيهًا، وأصبح إجمالي ما يملكه منصور عامر لا يتعدى 0.75% مقارنة بما كان يمتلكه من قبل بشركة بورتو جروب.

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