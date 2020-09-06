عجز الميزان التجاري يتراجع 8.6% إلى 3.3 مليار دولار في يونيو

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_ قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأحد إن عجز الميزان التجاري تراجع 8.6 بالمئة على أساس سنوي في يونيو إلى 3.30 مليار دولار.
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وأوضح جهاز الإحصاء في بيان أن الصادرات انخفضت 7.9 بالمئة إلى 2.26 مليار دولار في يونيو، في حين تراجعت قيمة الواردات 8.3بالمئة إلى 5.56 مليار دولار.
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