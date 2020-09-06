الجزار: طرح 3098 قطعة أرض بالإسكان الاجتماعي بنظام القرعة العلنية فى 11 مدينة جديدة

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح وزارة الإسكان مُمَثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 3098 قطعة أرض سكنية، بالمرحلة العاشرة بالإسكان الاجتماعي للبيع بنظام القرعة العلنية من خلال بنك التعمير والإسكان.

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وقال الجزار في بيان، إن الأراضي بمساحات تتراوح بين 209 و287 م2، فى 11 مدينة جديدة هي العاشر من رمضان وسوهاج الجديدة، ودمياط الجديدة وبرج العرب الجديدة، وأسوان الجديدة وأخميم الجديدة وطيبة الجديدة، وقنا الجديدة والفيوم الجديدة والسادات وأسيوط الجديدة، وذلك خلال الفترة من 15 سبتمبر الجاري وحتى 15 أكتوبر.

وأوضح وزير الإسكان، أن هذا الطرح يأتى فى إطار خطة الوزارة لتوفير أكبر عدد من الأراضى كاملة المرافق، بمختلف المدن الجديدة، لتحقيق رغبة المصريين من مختلف شرائح المجتمع فى تملك الأراضى، ومحاربة المتاجرة بالأراضى من خلال وفرة الأراضى المطروحة.

وقال المهندس محمد أنور هلال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إلى أن كراسات الشروط ستكون متاحة بأجهزة المدن المطروح بها قطع الأراضى، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 13 سبتمبر.

وأضاف أن الحجز يبدأ بفروع بنك التعمير والإسكان في العاشر من رمضان وسوهاج ودمياط ودمياط الجديدة ودمياط مشرفة وفرعي البنك بمدينة برج العرب، والدخيلة وفرعي البنك بمدينة أسوان، وأخميم الجديدة والأقصر وقنا والفيوم والسادات وأسيوط.

وتابع: تتضمن الشروط الواجب توافرها فى المستفيد، ما يلى: أن يكون شخصاً طبيعياً مواطناً مصرى الجنسية، وليس شخصاً معنوياً “شركة أو مؤسسة”، وألا تقل سنه عن 21 عاماً فى تاريخ بدء الحجز.

وتشمل الشروط ألا يحق للأسرة سواء الزوج، أو الزوجة، والأولاد القصر، التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة فى المدن المعلن عنها، وألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته، بأى من المدن الجديدة، وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي ، له أو لأحد أفراد أسرته، سواء كانت الأرض أو الوحدة فى حيازته أو تنازل عنها للغير.

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ويجب أن يكون المتقدم من مواليد أو العاملين أو القاطنين بالمحافظة التى تقع فى نطاقها المدينة المطلوب الحجز فيها، طبقا للجدول المرفق بكراسة الشروط، كما أنه يجوز لشخص أو أكثر وبحد أقصى 4 أشخاص الاشتراك فى الحصول على قطعة واحدة طبقاً للشروط الواردة بالكراسة.

وبشأن أسلوب التخصيص للأراضى المطروحة، أوضح المهندس محمد أنور هلال، أنه سيتم إجراء قرعة يدوية علنية، وسيتم الإعلان عن مكان وموعد إجراء القرعة لكل مدينة لاحقاً، وبحضور مسئولى جهاز المدينة، والجهات المعنية، والرقابية، وبنك التعمير والإسكان، ومن يرغب من المواطنين المتقدمين للحجز، وسيتم رد مقدم الحجز للمتقدمين الذين لم يقع عليهم الاختيار بعد إعلان نتيجة القرعة العلنية، مضافاً إليه الفوائد المقررة من خلال بنك التعمير والإسكان.

وفيما يتعلق بنظام السداد، أشار إلى أنه يتم سداد مقدم الحجز وقدره 25 ألف جنيه، ويتم السداد نقداً أو بنظام التحويل البنكي السويفت أو ACH تحويل داخلي من بنك التعمير والإسكان، أو بشیك معتمد مصرفي مقبول الدفع، ويتم استكمال سداد الدفعة المقدمة “25 % + 1 % مصاريف إدارية + 0.5 % مجلس أمناء”، من إجمالى ثمن الأرض خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية.

ويتم سداد باقى ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالى ثمن الأرض بدون فوائد، على 3 أقساط سنوية متساوية، بحيث يستحق سداد القسط الأول منها بعد عام من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم تحرير شيكات بنكية بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة، على أن يتم الالتزام بتوقيتات البناء وفقاً للمحدد بكراسة الشروط، وهناك نماذج معمارية محددة متوافرة بأجهزة المدن للالتزام بها.

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