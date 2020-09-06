المعتز بهاء الدين: مواد الإعمار تتعاقد مع اتصالات مصر لتوصيل شبكات الفايبر لمجمع السادات

بكر بهجت _ تعاقدت مجموعة مواد الإعمار القابضة CPC للمناطق الصناعية والإدارة والتطوير مع شركة اتصالات مصر، لتوصيل شبكات الفايبر وتقديم خدمات الاتصالات الخاصة بالجيلين الرابع والخامس في المنطقة الصناعية التي تتولى الشركة إنشاءها في مدينة السادات، وفق المهندس المعتز بهاء الدين العضو المنتدب للشركة، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف أن يكون المجمع الصناعي مراعيًا للمعايير الخاصة بالبيئة والأمان، وأيضًا التكنولوجيا والاتصالات.

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أضاف في تصريحاته لجريدة دوت الخليج أن الشركة انتهت من تنفيذ ما يقارب 70% من أعمال المرافق الخاصة بالمجمع ككل، ومن المخطط أن يتم الانتهاء من المرافق بنهاية العام الجاري، لافتًا إلى أن الشركة تسير وفق الجدول الزمني الموضوع، ونجحت في تحقيق معدلات قياسية في الترفيق وأيضًا بالمبيعات، حيث تتولى شركة Focus الشقيقة التابعة للمجموعة القابضة أعمال المقاولات المتمثلة في شبكات المياه والصرف والكهرباء والأعمال المدنية والحفر، وذلك عبر التعاقد مع مقاولي الباطن.

وحصلت مجموعة مواد الإعمار القابضة CPC على 1.1 مليون متر مربع بالسادات، من هيئة التنمية الصناعية ضمن آخر الطروحات التي تمت لأراضي المطور الصناعي في عام 2017، وهي الأرض الثانية التي حصلت عليها المجموعة، إذ بدأت نشاطها في مصر عام 2007، عقب حصولها على رخصة أول مطور صناعي بالمنطقة.

وأوضح أن استثمارات المرحلة الأولى تصل إلى نحو 850 مليون جنيه، فيما تصل استثمارات المرحلة الثانية إلى نحو مليار جنيه، وفور الانتهاء من المرحلة الأولى ستبدأ الشركة فورًا في المرحلة الثانية التي تضم المناطق التجارية والخدمات، كما تضم 100 وحدة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن الشركة تعتزم بدء تنفيذ وحدات الصناعات الصغيرة والمتوسطة قبل نهاية العام الجاري أيضًا، وتعمل الشركة الآن على إنهاء التراخيص.

الشركة باعت 125 ألف متر وتخطط لطرح المرحلة الثانية بنهاية العام

وفيما يتعلق بالمبيعات قال العضو المنتدب لشركة مواد الإعمار القابضة، إن الشركة باعت حتى الآن 125 ألف متر من مستهدف خطتها والبالغ مساحته 160 ألف متر، ويجري التفاوض على المتبقي خلال الشهور المتبقية، ومن ثم ستطرح الشركة المرحلة الثانية.

وتبلغ مساحة الأراضي المملوكة للمجموعة نحو 2.6 مليون متر مربع، بواقع 1.5 مليون متر مربع بالسادس من أكتوبر، و1.1 مليون متر مربع بالسادات، وتستهدف جذب استثمارات عاملة، في المرحلة الأولى بمنطقتها في السادات بقيمة 15 مليار جنيه.

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وفي يوليو الماضي قال بهاء الدين لجريدة دوت الخليج إن الشركة ضخت 300 مليون جنيه في أعمال الإنشاءات بمجمع السادات، ومن المقرر أن تصل القيمة بنهاية العام إلى 850 مليون جنيه مع اكتمال المرحلة الأولى.

وأضاف أن الشركة تستهدف التعاقد مع 40 شركة بنهاية العام الجاري على مساحة 600 ألف متر مربع في مختلف الأنشطة، وذلك بما يتوافق مع خطة الشركة، موضحًا أن المشروع تم البدء في الإنشاءات الخاصة به في نوفمبر 2019 وتم توقيع عقود مع العديد من المستثمرين خلال الأشهر الماضية.

ولفت إلى أن المجموعة بصدد توقيع عقد استثماري مع شركة أوربية بقيمة لا تقل عن 600 مليون دولار، موضحًا أن المجموعة تعمل حاليًا على عدد من المشروعات، أحدها بالمنطقة الصناعية في السادس من أكتوبر؛ ويشمل تنفيذ نحو 28 وحدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تتراوح مساحتها ما بين 500 إلى 700 متر، ومن المقرر الانتهاء منها بنهاية العام الجاري.

وأشار بهاء الدين إلى أن الشركة تعتمد في تمويل المشروع على المصادر الثلاثة التي تتمثل في عائدات بيع الأراضي والتمويل الذاتي والتمويل البنكي، موضحًا أن المحور الثالث يتم من خلال الشركة الأم مجموعة مواد الإعمار القابضة التابعة لمجموعة بن لادن السعودية، نظرًا لأنها تمتلك مشروعات كثيرة وأصولًا أكثر، ما يزيد من التيسيرات البنكية التي تحصل عليها.

وتعاقدت المجموعة مؤخرًا مع شركة غاز مصر EGAS لتوصيل الغاز الطبيعي لمشروع مجمع سي بي سي الصناعي الجديد بمدينة السادات بقيمة إجمالية 11.2 مليون جنيه.

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