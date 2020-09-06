البورصة تفتح على تراجع بنسبة 1.2% بضغط من مبيعات العرب والأجانب

رنا ممدوح _ افتتحت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع، بضغط من القوى البيعية للمستثمرين العرب والأجانب.

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وهبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.2%، ليتداول عند مستوى 11047 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.92%، ليتداول عند مستوى 66.04 جنيه.

وانخفض كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.31%، و1.4% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 188.591 مليون جنيه على 143 شركة من خلال 6707 عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 95 شركة مقابل ارتفاع 26 في حين لم تتغير أسعار 22.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب، وسجلوا صافي بقيمة 9.702 مليون جنيه، منها 7.136 مليون جنيه للأفراد، و2.565 مليون جنيه للمؤسسات.

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وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي مبيعات بقيمة 785.158 ألف جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي بيع بقيمة 2.190 مليون جنيه، مقابل 1.405 مليون جنيه صافي شراء من المؤسسات.

في حين اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 10.487 مليون جنيه، بدعم من المؤسسات التي سجلت صافي مشتريات بقيمة 12.120 مليون جنيه، مقابل 1.632 مليون جنيه صافي بيع من الافراد.

وتصدر سهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10.69%، تلاه سهم الشروق الحديثة للطباعة والتغليف بنسبة 9.53%، ثم سهم العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بنسبة 5.74%.

في حين تصدر سهم إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية قائمة الاكثر انخفاضا بنسبة 5.84%، تلاه سهم الإسكندرية للزيوت المعدنية بنسبة 5.26%، ثم سهم العربية للصناعات الهندسية بنسبة 5.24%.

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