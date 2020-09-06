الهندسية للإنشاء والتعمير تقتنص تنفيذ 952 فيلا بمشروع المقصد التابع لسيتي إيدج

بكر بهجت _ قال المهندس محمد درة، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير، التابعة لمجموعة درة، إن القطاع الخاص يستحوذ على 40% من حجم أعمال الشركة، منها مشروع ميفيدا ومشروع نيو جيزة، حيث تتولى الشركة تشييد وبناء 14 عمارة سكنية كاملة التشطيب في نيو جيزة، بالإضافة إلى مشروع «أورا» الذي يتضمن 14 مبنى سكنيًّا كامل التشطيب وتنفذه الشركة لصالح مجموعة الفطيم للتنمية العقارية، ليكون هو التعاون الأول بين الطرفين.

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وأضاف في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج» أن الشركة اقتنصت تشييد 952 فيلا في منطقتي D5 وD4 ضمن أعمال تنفيذ البناء في الحي السكني الثالث R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن مشروع المقصد المسند إليها من شركة سيتي إيدج والذي يقام على مساحة تصل إلى نحو 211 فدانًا.

معدلات التنفيذ في مشروعات العلمين تسير وفق المستهدف ووصلنا للطابق 29 بأحد أبراج ذا جيت

وتابع أنه بالنسبة لمدينة العلمين الجديدة، تعمل الهندسية على العديد من المشروعات ومن بينها بناء وتشييد 13 مبنى في مجمع المنطقة الترفيهية التجارية E001-E002 والذي يقام على كورنيش الساحل الشمالي، بمساحة إجمالية نحو 150 ألف متر مسطح، وتختص الشركة بتنفيذ مساحة في حدود 60 ألف متر منها، مشيرًا إلى أن الشركة تباشر أعمالها في مشروع برج LD05 أحد برجي ذا جيت في مدينة العلمين الجديدة وهو أكبر برج سكني متعدد الأغراض مكون من 47 طابقًا، ووصلت الشركة حتى الآن في أعمالها بمشروع البرج إلى الطابق 29.

وفيما يتعلق بمشروع نيو جيزة، قال درة إن الشركة أحرزت تقدمًا كبيرًا في المشروع الذي تتولى فيه تشييد 32 فيلا بالمجاورة الثالثة، وتستكمل الهندسية أعمالها في مشروع العمارات السكنية في المجاورة السابعة.

وفي يونيو الماضي أعلنت الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير عن توقيع عقد مقاولة مع شركة بالم هيلز للتعمير لاستكمال المرحلة الثالثة لأحد مشاريعها السكنية في التجمع الخامس. ويضم المشروع الموقع بشأنه العقد تنفيذ 44 عمارة سكنية تضم 1056 شقة بارتفاع أرضي وأربعة أدوار.

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وقال المهندس محمد درة إن الشركة تعمل حاليًا على مشروع البروج الذي يضم 14 مبنى سكنيًّا لصالح شركة «كابيتال جروب بروبرتيز»، والتي أصبح اسمها فيما بعد «إمكان مصر»، ويشمل التعاقد إسناد أعمال التصميمات الخاصة بالمشروع، لافتًا إلى أنه تم تسليم مسرح ساقية الصاوي الجديدة في «مركز البروج الثقافي» وذلك بعد الانتهاء من كامل الأعمال المسندة إليها، حيث تم افتتاحها في 11 أكتوبر الماضي من جانب الشركة المالكة للمشروع.

وفي تصريحات سابقة له كشف درة عن تحالف شركته مع شركة شابورجى الهندية -إحدى أكبر شركات المقاولات في العالم- للمنافسة على تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية وخاصة في العلمين الجديدة، موضحًا أن الشراكة القائمة بواقع 60% لمجموعة درة، و40% للشركة الهندية، التي تدخل السوق المصرية لأول مرة.

وبالنسبة لملف التمويل أكد درة أن الشركة تعتمد في المقام الأول على التمويل الذاتي وليس القروض البنكية، حيث تكتفي بخطابات الضمان للدخول إلى أي مشروع جديد، كما تعتمد في تشغيل المشروعات على التدفق النقدي من المشروع ذاته أو صرف المستحقات اللازمة، مشيرًا إلى أن الشركة حصلت على عقد تمويل مشترك لحدود خطابات ضمان متوسط الأجل بمبلغ إجمالي قدره 750 مليون جنيه، و توزعت حصص التمويل بواقع 300 مليون جنيه لصالح بنك «saib»، و300 مليون جنيه للبنك الأهلي المصري، فيما استحوذ بنك قناة السويس على نحو 150 مليون جنيه من التمويل.

وتابع أن بنك «saib» تولى دور المرتب العام الرئيسي ووكيل التمويل والضمانات، وشارك البنك الأهلي المصري بصفته مرتبًا عامًّا رئيسيًّا والمسوق العام للتمويل، كما شارك بنك قناة السويس بصفته مرتبًا عامًّا رئيسيًّا.

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