الرقابة المالية توافق على دعوة أوراسكوم للاستثمار للعمومية لنظر تفاصيل مشروع التقسيم

رنا ممدوح _ وافقت هيئة الرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح، وفقاً للمادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية، وذلك في ضوء قرار مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة بيوليو الماضي بدعوة الجمعية العامة غير العادية للحصول على موافقتها على مشروع التقسيم التفصيلي للشركة.

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وبحسب إفصاح الهيئة المرسل للبورصة اليوم، فتضمنت الموافقة دعوة العمومية للنظر بتقرير مراقب الحسابات علي مشروع التقسيم التفصيلي باتباع أسلوب التقسيم الافقي عن طريق تقسيم أصول والتزامات وحقوق الملكية ومصروفات وإيرادات الشركة بالقيمة الدفترية طبقا للقوائم المالية عن السنة المنتهية في ديسمبر الماضي.

مع بقاء ذات المساهمين في الشركة قبل التقسيم كمساهمين دون التعديل في الشركة القاسمة والمنقسمة بذات نسب الملكية ونفس عدد الأسهم بما فيها نسبة الأسهم البالغة 56.1723% الممثلة في شهادات الإيداع الدولية فسوف يظل نسبة مساهمته كما هي في الشركة القاسمة والمنقسمة باعتبار المنقسمة امتداد للشركة القاسمة.

الجدير بالذكر، أن مجلس إدارة الشركة قد قرر في 27 يوليو الماضي، التوصية إلى الجمعية العامة غير العادية بتقسيم الشركة وفقاً لأسلوب التقسيم الأفقي بحيث تظل أوراسكوم للاستثمار – الشركة القاسمة- ويخفض رأسمال المصدر عن طريق تخفيض القيمة الأسمية لأسهمها، وتتخصص الشركة القاسمة في القيام بالأنشطة الاستثمارية المتنوعة.

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وسوف تظل أوراسكوم للاستثمار محتفظة بترخيصها وغرضها الذي يشمل ” الاشتراك في تأسيس كافة الشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة روؤس أموالها”، وينتج عن التقسيم تأسيس شركة جديدة باسم أوراسكوم المالية القابضة – مالم يتم تغييره لاحقاً- في شكل شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ويتمثل غرضها في الاشتراك في تاسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة روؤس أموالها والتي تعمل في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية.

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