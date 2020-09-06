الرقابة المالية توافق على دعوة أوراسكوم للاستثمار للعمومية لنظر تفاصيل مشروع التقسيم

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رنا ممدوح _ وافقت هيئة الرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح، وفقاً للمادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية، وذلك في ضوء قرار مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة بيوليو الماضي بدعوة الجمعية العامة غير العادية للحصول على موافقتها على مشروع التقسيم التفصيلي للشركة.
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وبحسب إفصاح الهيئة المرسل للبورصة اليوم، فتضمنت الموافقة دعوة العمومية للنظر بتقرير مراقب الحسابات علي مشروع التقسيم التفصيلي باتباع أسلوب التقسيم الافقي عن طريق تقسيم أصول والتزامات وحقوق الملكية ومصروفات وإيرادات الشركة بالقيمة الدفترية طبقا للقوائم المالية عن السنة المنتهية في ديسمبر الماضي.
مع بقاء ذات المساهمين في الشركة قبل التقسيم كمساهمين دون التعديل في الشركة القاسمة والمنقسمة بذات نسب الملكية ونفس عدد الأسهم بما فيها نسبة الأسهم البالغة 56.1723% الممثلة في شهادات الإيداع الدولية فسوف يظل نسبة مساهمته كما هي في الشركة القاسمة والمنقسمة باعتبار المنقسمة امتداد للشركة القاسمة.
الجدير بالذكر، أن مجلس إدارة الشركة قد قرر في 27 يوليو الماضي، التوصية إلى الجمعية العامة غير العادية بتقسيم الشركة وفقاً لأسلوب التقسيم الأفقي بحيث تظل أوراسكوم للاستثمار – الشركة القاسمة- ويخفض رأسمال المصدر عن طريق تخفيض القيمة الأسمية لأسهمها، وتتخصص الشركة القاسمة في القيام بالأنشطة الاستثمارية المتنوعة.
وسوف تظل أوراسكوم للاستثمار محتفظة بترخيصها وغرضها الذي يشمل ” الاشتراك في تأسيس كافة الشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة روؤس أموالها”، وينتج عن التقسيم تأسيس شركة جديدة باسم أوراسكوم المالية القابضة – مالم يتم تغييره لاحقاً- في شكل شركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية ويتمثل غرضها في الاشتراك في تاسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو في زيادة روؤس أموالها والتي تعمل في مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية.
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