دومتي و Friesland Campina يبحثان سبل التعاون المشترك لتطوير صادرات الجبن

رنا ممدوح _ قررت شركتي دومتي و Friesland Campina رابع أكبر شركة ألبان في العالم بحث سبل التعاون بين الشركتين لتطوير صادرات الجبن إلى الدول الأفريقية بشكل أكبر.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وبحسب إفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، فقام الطرفين بالتوقيع على مذكرة تفاهم في هذا الصدد.

الجدير بالذكر، أن شركة الصناعات الغذائية العربية – دومتي، سجلت تراجعاً في صافي الأرباح المجمعة بالنصف الأول من العام الجاري بنسبة 3.8%، لتصل إلى 63.830 مليون جنيه، مقابل 66.348 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

في حين صعدت المبيعات، إلى 1.455.719 مليار جنيه بأول ستة أشهر من العام الجاري، مقابل 1.301.547 مليار جنيه بالفترة المناظرة، محققة نمو بنسبة 12%.

Advertisements

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فارتفعت صافي الأرباح بأول ستة أشهر من العام الجاري لشركة دومتي إلى 58.049 مليون جنيه مقابل 57.290 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج