هاني قسيس: الحكومة لن تتوانى عن خفض أسعار الطاقة

بكر بهجت _ قال هاني قسيس، رئيس شركة مصر للصناعة والتجارة «مينترا» إن أي تراجع في أسعار الطاقة سواء غاز أو كهرباء سيخدم في المقام الأول الخطط التوسعية للشركات، وإعادة خطوط الإنتاج المتوقفة للعمل مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الحكومة والبنك المركزي اتخذا العديد من الإجراءات التي من شأنها مساندة القطاع الصناعي والمستثمرين على مدار الأشهر الماضية، مما يفتح الباب أمام إمكانية خفض أسعار الغاز، وهو ما لن تتوانى الحكومة عن إقراره إذا سمح الوضع بذلك.

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وأضاف في تصريحاته لجريدة «دوت الخليج» أن المبادرات التي تم إطلاقها من قبل البنك المركزي المصري والحوافز التي قررتها الحكومة ساهمت بصورة كبيرة في مساعدة المستثمرين على الاستمرار في العمل وسط التحديات التي واجهت السوق ككل محلياًّ وعالميًّا، لافتًا إلى أن الهدف الرئيسي الذي يجب التركيز عليه من قبل جميع الأطراف سواء الحكومة أو القطاع الخاص هو استمرار دوران عجلة الإنتاج والتشغيل وإقامة المزيد من المنشآت الصناعية.

وأوضح أن الأسعار الحالية للغاز جاءت كنتاج للقرارات الأخيرة للجنة مراجعة أسعار الطاقة، ما يعني أنها تم إصدارها بناءً على دراسات وافية للسوق والسعر العالمي، وهو ما يتوقعه القطاع الصناعي خلال الاجتماع المقبل للجنة، لافتًا إلى أن المصنعين ما زالوا في حاجة لمزيد من التيسيرات لرفع قدراتهم التنافسية وزيادة تواجدهم في مختلف الأسواق الخارجية.

التيسيرات الأخيرة سرعت الخطط التوسعية وتخفيض التكلفة يزيد النمو

والأسبوع الماضي قال قسيس خلال اجتماع وحدة الكويز مع وزيرة التجارة والصناعة، إن شركة مينترا التي يرأس مجلس إدارتها حققت زيادة سنوية بنسبة وصلت إلى 700% وذلك من خلال الاستفادة من المزايا التي أتاحتها اتفاقية الكويز.

وأوضح أن الشركة تتعاون مع كبريات شركات التسويق وتجارة التجزئة العالمية في تسويق منتجاتها بالسوق الأمريكية وعلى رأسها شركتا وول مارت وأمازون.

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وتابع قسيس أنه خلال الأشهر الماضية وقبل ظهور فيروس كورونا أدت القرارات الحكومية والتيسيرات التي قدمتها للمصنعين إلى التعجيل بالعديد من الخطط التوسعية، وهو ما كان مقررًا له الاستمرار لولا التداعيات الخاصة بأزمة كورونا، لافتًا إلى أنه فور امتصاص السوق للأزمة بصورة نسبية فإن هناك العديد من القطاعات التي شهدت توسعات على مدار الشهرين الماضيين، وهو ما يمهد للمزيد من النمو والتوسع خلال الفترة المقبلة إذا ما أقرت الحكومة تيسيرات جديدة وخاصة في أسعار الغاز.

وأكد أن تخفيض الأسعار سيصب فى نهاية المطاف في صالح الصناعة المصرية، ويزيد التنافسية عقب عودة المصانع للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، مؤكدًا أن الأمر سيساهم في زيادة الصادرات ووفرة المعروض في السوق المحلية، ويخفض أسعار المنتجات لصالح المستهلك المحلي في النهاية.

ولفت رئيس شركة مينترا إلى وجود منافسة كبيرة من المنتجات المصرية في العديد من الأسواق الخارجية، في الوقت الذي بدأت فيه عدة دول ترتيب أوراقها من جديد لرفع حصصها التصديرية، وهو ما يستوجب تحركًا مشتركًا من الحكومة والقطاع الخاص واستغلال الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر مع العديد من التكتلات الاقتصادية، وذلك لرفع معدلات التصدير والوصول إلى المستهدف الذي تسعى إليه الدولة والبالغة قيمته 100 مليار دولار.

وشدد على أن انخفاض التكلفة سيشجع العديد من المستثمرين على إقامة مشروعات جديدة، وهو ما ينعش خزينة الدولة ويوفر فرص عمل أخرى، مشيرًا إلى أن التركيز على قطاعات بعينها ومساندتها وخاصة فئات المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيعزز خطط التعميق الصناعي والتكامل التي تعمل عليها الحكومة.

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