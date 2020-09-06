محمد المهندس: إعادة النظر في تكلفة الطاقة تنقذ الصناعات كثيفة الاستهلاك

فاروق يوسف _ أكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن ارتفاع أسعار الطاقة سواء الغاز أو الكهرباء المقدمة للمصانع هو أحد الأسباب الرئيسية لضعف الميزة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية، وبطء الصادرات مقارنة بما هو مستهدف.

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أضاف المهندس في تصريحات لجريدة دوت الخليج، أن خفض أسعار الغاز سيساهم بالضرورة في خفض التكاليف على المصنعين، وبالتالي خفض أسعار المنتجات المصرية وهو ما يصب في صالح المستهلك النهائي، وأيضًا تعزيز تواجد المنتج المصري في الأسواق الخارجية.

وذكر أن اتحاد الصناعات خاطب بعض الجهات والوزارات بضرورة خفض أسعار الغاز، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرارات رسمية بشأن هذا الأمر، مضيفًا أنه يتمنى النظر لهذا الأمر وتخفيض السعر عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية مع انتهاج آليات باقي الدول الأخرى.

دعم الصناعة وزيادة الصادرات وتعزيز القيمة المضافة يتطلب حوافز جديدة

وأشار إلى أن دعم الصناعة وزيادة الصادرات وتعزيز القيمة المضافة في المنتج المحلي تمثل أهدافًا للدولة، ومن ثم عليها مساعدة القطاع الصناعي والبدء في اتخاذ إجراءات هادفة لخفض أسعار الغاز.

وقال إن ارتفاع أسعار الطاقة تشكل عبئًا على الصناعات كثيفة الاستهلاك، لذلك نجد معاناة الكثير من المصنعين في هذا القطاع من هذه المسألة، وهو ما يحتم على الحكومة حسم هذا الأمر تحقيقًا للتمنية وعمليات نمو قطاع الصناعة المستهدفة.

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الجدير بالذكر أن الصادرات الهندسية سجلت خلال العام الماضي نحو 2.408 مليار دولار بالمقارنة بنحو 2.330 مليار دولار في 2019، بارتفاع وصلت نسبته إلى 3.3%.، وفق تقرير المجلس التصديري للصناعات الهندسية.

وسجلت صادرات القطاع ارتفاعًا قدره 1%، خلال شهر ديسمبر الماضي بالمقارنة بنفس الشهر 2018، حيث بلغت قيمتها 182.3 مليون دولار، مقابل 180 مليون دولار نفس الشهر من 2018.

وذكر التقرير أن أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية إليها خلال العام الأخير هي سلوفاكيا بنسبة زيادة 284%، والمجر بارتفاع قدره 21%، وفرنسا 19.6%، وسلوفينيا بزيادة 72.8%، والعراق بنحو 13%، والأردن 64.7%، فضلاً عن ارتفاع الصادرات إلى ليبيا وكينيا وتونس، وتوجو، والسنغال، ونيجيريا.

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