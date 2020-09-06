أحمد الحيوي: صندوق تطوير التعليم يسعى لجذب شراكات جديدة

رنا ممدوح _ يعتزم صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية بجذب شراكات جديدة، وفقًا لأحمد الحيوي الأمين العام للصندوق.

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وقال الحيوي في حوار مع جريدة دوت الخليج، إنه وقع الاختيار على كل من الصين وسنغافورة كبوابة لزيادة الاستثمارات الأجنبية عبر الصندوق نظرًا لتوافق مرحلة التعليم الفني مع مصر، مما يعظم من فكرة التعاون وتبادل الخبرات.

وعلى المستوى المحلي، كشف الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء، عن عدد من الاتفاقيات بينه وبين وزارات الدولة، ومنها وزارة الدفاع لتأهيل وإعداد القدرات الخاصة بالتعليم الفني، وأيضًا وزارة الصحة لإعداد المناهج الخاصة بالمعاهد الصحية.

ولفت إلى أن التعاون مع وزارة الصحة قد تطور لأكثر من ذلك، بعد الاتفاق على إعداد المناهج الخاصة بالمعاهد الصحية، كما أن صندوق تطوير التعليم يجري مفاوضات مع وزارة التعاون الدولي وبعض الجهات للحصول على منح تمويلية.

وفيما يخص تأثير جائحة كورونا، رأى الحيوي أنها غيرت من ملامح الخطة التعليمية بشكل عام في مصر، وهو ما عزز من الإسراع من تنفيذ عملية التحول الرقمي التي أعلنت عنها الحكومة مسبقًا.

وطرح الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، مثال المعامل الافتراضية الخاصة بالتدريب العملي لمرحلة التعليم الفني، قائلًا: «لا يمكن التنازل عن التدريب العملي في هذه المرحلة، ولكن جائحة كورونا فرضت تطوير هذا الجانب ليصبح متواجدًا بصورة افتراضية، ولكن هذه الفكرة تواجه بعض التحديات في توفير جميع احتياجاتها”.

وإلى نص الحوار…

دوت الخليج- ما هي استراتيجية الصندوق في تطوير التعليم الفني والجامعي؟

الحيوي: تركز الاستراتيجية على تطوير قطاع التعليم بمراحله المختلفة سواء كان الجامعي، أو ما قبل الجامعي، لتلبية احتياجات سوق العمل، وهو الهدف الذي يعمل الصندوق على تحقيقه منذ أن تم إنشاؤه بقرار من رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2004.

ويجب هنا أيضًا تصحيح بعض المعتقدات الخاطئة، فأنشئ الصندوق لإطلاق نماذج رائدة، ومشروعات ذات أفكار ابتكارية، وتساهم في تحقيق جانب التوافق مع متطلبات سوق العمل، ولكنه لا يتولى إدارتها.

والجانب الآخر من استراتيجية الصندوق ترتكز على التعاون مع جميع أجهزة الدولة المعنية والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية لدعم الأنشطة التي تتفق مع أهداف الصندوق.

دوت الخليج- هل تقتصر اختصاصات الصندوق فقط بالتعليم الفني والجامعي ؟

الحيوي: لا.. هذا اعتقاد خاطئ، ويخالف رؤية الصندوق والتي تتضمن تحسين وتطوير التعليم الجامعي وما قبل الجامعي من خلال تقديم نماذج رائدة بتوفير عنصر الجودة بالمراحل التعليمية، لتحقيق متطلبات سوق العمل.

وهناك مدارس النيل أبرز النماذج التي أطلقها الصندوق مع ولاية كامبريدج الأمريكية، وشهدت مرحلة التعليم الفني تطويرًا من خلال المجمعات.

ولذلك فالصندوق أساسه هو إنشاء وتنفيذ الأفكار وإفساح المجال للمشروعات الابتكارية للخروج إلى أرض الواقع .

فرسالة الصندوق إنشاء وتنفيذ المشروعات وإنشاء وتطوير مؤسسات تعليمية لم تكن مدرجة في خطط الوزارات المعنية لتكون نماذج يحتذى بها من قبل الوزارات المعنية المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني.

دوت الخليج- هل يقتصر تعاون الصندوق على الوزارات المعنية بالمنظومة التعليمية وزارة التعليم والتعليم العالي أم هناك بروتوكولات تعاون مع وزارات أخرى؟

الحيوي: هناك بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة لإعداد المناهج الخاصة بالمعاهد الصحية، وبعد النجاح الذي حققة الصندوق في هذا الشأن، طالبت وزارة الصحة بتطوير مناهج المدارس الصحية أيضًا التابعة للوزارة.

وعلى جانب آخر أبرم الصندوق بروتوكول تعاون مع وزارة الدفاع ممثلة في بعض الجهات الخاصة، لإعداد المهارات وتدريب القدرات الخاصة بالتعليم الفني.

وهناك تعاون أيضًا، مع وزارة التجارة والصناعة في بعض الجهات التابعة لها مثل صندوق الغزل والنسيج يشمل تطوير المناهج وإنشاء مجمع تكنولوجي يتبعه، ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بمشاريع الغزل والنسيج.

دوت الخليج – وماذا عن آليات نجاح الصندوق في جذب شراكات تعليمية دولية باستثمارات أجنبية؟

الحيوي: حتى الآن الاستثمارات الأجنبية الموجودة بصندوق تطوير التعليم، هي شراكات محدودة تقتصر على المجمعات التكنولوجية على مستوى الشريك الإيطالي والألماني.

ونوعية الشراكات تسري من خلال آلية تبادل الديون باتفاقات دولية مع هذه الدول لإنشاء نماذج رائدة في التعليم الفني، وهي أحد الموارد التمويلية الأساسية للصندوق.

دوت الخليج – هل هناك شراكات يجريها الصندوق في الفترة الراهنة؟

الحيوي: يتطلع الصندوق رفع حصة الاستثمارات الأجنبية من خلال زيادة عدد الشراكات، ولكن جائحة كورونا وما فرضته من حظر التنقل بين مختلف الدول عطلت من بعض خطط الصندوق.

إبرام شراكات مع الصين وسنغافورة أولى خطط الصندوق بعد تراجع تداعيات كورونا

ومن الدول التي نسعى لجذب شراكات منها سنغافورة والصين وكوريا الجنوبية، وأيضًا أوربا مثل النمسا وسويسرا في بعض التخصصات.

ولكن مع تخفيف الإجراءات الاحترازية، نجري حاليًا مناقشات مع كل من سنغافورة والصين، نظرًا للتوافق بين البلدين في مناهج مرحلة التعليم الفني.

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دوت الخليج: ما هو نوع الشراكات التي أجراها الصندوق خلال 2009 و2020، سواء بدخول مستثمرين أو اتفاقيات تعاون؟

الحيوي: لم تستجد شراكة جديدة إلى رصيد الصندوق خلال عام 2019-2020، حيث شهد امتدادًا للشراكات الموجودة بالفعل مع الجانب الألماني والإيطالي.

وتم التجديد مع إقليم مينا رومانيا للمجمع التكنولوجي المتواجد في أبو غالب وآخر بمحافظة الفيوم، ومع الجانب الألماني جددنا شراكة مجمع أسيوط.

دوت الخليج: ما هو تأثير جائحة كورونا على خطط صندوق تطوير التعليم؟

الحيوي: تأثرت العملية التعليمية متمثلة في المجمعات التكنولوجية بشكل مباشر بجائحة كورونا نتيجة عدم استمرارها بالطرق التقليدية المتعارف عليها، وتدبر الصندوق تلك العقبة بإنشاء قناة تعليمية على موقع اليوتيوب يتم من خلالها بث البرامج الدراسية المختلفة.

وتم توزيعها لجميع المجمعات التكنولوجية بالإضافة إلى إطلاق بعض الاختبارات من خلال آلية

وبالإضافة إلى ذلك فقد تم إنشاء بوابات إلكترونية على كل من مجمع الفيوم وأسيوط كإجراء احترازي بعد أزمة كورونا المفاجئة.

وفي النهاية تعطي الأزمة مؤشرًا بضرورة تطبيق التعليم الهجين والتي خرجت به وزارة التعليم العالي في الجامعات الحكومية.

تطبيق التعليم الهجين لجميع المراحل بصمة الصندوق المزمع تركها بعملية التحول الرقمي

ونحن بصدد إطلاق فكرة جديدة لتطبيق التعليم الهجين على المجمعات التابعة للصندوق كمرحلة أولية، وفي حال نجاحها سيتم تطبيقها على المؤسسات التعليمية الأخرى.

دوت الخليج- ما هي الخطط المستقبلية للصندوق؟

الحيوي: نسعى أن نضع الصندوق على مساره الأساسي لتحقيق أهدافه الرئيسية وهي: تقديم المساندة والدعم الفني لمشروعات تساهم في تطوير التعليم، بما يوفر متطلبات سوق العمل من الكوادر البشرية، بجانب الارتقاء والارتفاع بكفاءات وهيئات التدريس والمعلمين والمدربين.

وأيضًا الإسهام المباشر والتعاون مع أجهزة الدولة والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية لدعم الأنشطة، والارتقاء بالمستوى الفني والمهني للكوادر البشرية، والمساهمة في توطين وتطوير التكنولوجيا المتقدمة.

إنشاء وتطوير مؤسسات تعليمية لم تكن مدرجة في خطط الوزارات المعنية

بالإضافة إلى المساهمة في إنشاء مراكز لنقل وتطوير والتدريب على التكنولوجيا المتقدمة في مجالات التعليم، والمساهمة في إنشاء النوادي والمراكز التعليمية المختصة.

وذلك يعكس أن أي مشروعات على طاولة الصندوق يجب أن تتركز أهدافها على ماسبق ذكره.

دوت الخليج- كم بلغ رأس مال الصندوق عند انطلاقه وكم يبلغ الآن؟

قبل الحديث عن رأسمال يحب تسليط الضوء على موارد الصندوق، وتشمل المنح والقروض التي توافق بها الدولة والتي تقدمها جهات المنح والهيئات التمويلية.

وهي مبالغ يتم إتاحتها بالعملة المحلية لبرامج المنح والقروض المقدمة من الدول المانحة والهيئات التمويلية، بجانب التبرعات والاعتمادات التي تخصص للصندوق من موازنة الدولة.

واعتمد الصندوق حتى وقتنا هذا منذ إنشائه على المعونة الأمريكية المقدمة له منذ 2004 بجانب ما يتم تخصيصه من ميزانية الدولة.

وواجهنا عقبة في تغطية مورد المنح، ولكن نجري اتصالات مع وزارة التعاون الدولي وبعض الجهات لزيادة الموارد التمويلية للصندوق.

دوت الخليج – ما هي أوجه الاختلاف والتشابه بين الصندوق وصندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم التابع لوزارة التخطيط في طريقة العمل والاستثمار في القطاع؟

الحيوي: الاثنان يكملان مهام بعضهما البعض، صندوق تطوير التعليم بما له من خبرات في تنفيذ وإنشاء المشروعات التعليمية في حين أهداف صندوق وزارة التخطيط هو وجود الدعم المالي للمؤسسات التعليمية، فإذا تم التنسيق بين الصندوقين فعظم ذلك من الفائدة لقطاع التعليم.

دوت الخليج- ماذا عن رؤية الصندوق للتحول الرقمي والتكنولوجي في منظومة التعليم ضمن خطة الدولة لرقمنة العملية التعليمية؟

الحيوي: المنهج الذي تتخذه الدولة للتحول الرقمي لا ينطبق على المؤسسات التعليمية فقط، إنما على جميع المؤسسات في كل القطاعات، وبالنسبة للصندوق ينقسم إلى جزأين، الأول النواحي الإدارية ونسعى لتحويلها كافة إلى مميكنة بحيث يتم بناء قواعد بيانات خاصة بالصندوق والاستثمارات والمشروعات الخاصة به بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

وبالنسبة للتحول الرقمي للمنظومة التعليمية، نسعى لتعزيز استخدام التعليم الهجين وتطبيقة على المراحل كافة، وهناك صعوبة بالنسبة لمرحلة التعليم الفني في الاستغناء عن التدريب العملي.

ولذلك يطور الصندوق فكرة المعامل الافتراضية وهي عبارة عن طالب يعيش الحياة الواقعية بشكل حقيقي.

دوت الخليج – هل يستكمل الصندوق المنهج الذي يتبعه في فتح التعاون مع أسواق دولية أخرى أسوة بالتعاون مع إيطاليا وألمانيا وإنجلترا وما أبرز تلك الأسواق المقترح دراستها؟

الحيوي: في ظل ما شهدته دول العالم خلال الفترة السابقة بسبب جائحة كورونا وصعوبة الانتقال خارجيًّا وجدنا صعوبة بتطبيق استراتيجية اقتحام الأسواق، ولكن مع تخفيف الإجراءات الاحترازية في العديد من الدول، فننوي التواصل مع الدولة المستهدفة بخطط الصندوق المستقبلية والسابق ذكرها.

دوت الخليج- ماذا عن خطط الصندوق للتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية؟

ينصب اهتمام الدولة بشكل كبير على زيادة الجامعات التكنولوجية وتعتزم زيادة العدد إلى 6 خلال العام الجاري، ولكن بصمة الصندوق لن تكون فعالة في الجزء الخاص بالإنشاء، بقدر العمل على إنشاء شراكات مع دول أجنبية لتكون الجامعات التكنولوجية حاضنة لتلك الشراكات.“

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