مستشفى كليوباترا تنمو بأرباحها المجمعة 4% لتصل إلى 102 مليون جنيه بالنصف الأول

رنا ممدوح _ حققت مستشفى كليوباترا ارتفاعاً في صافي الأرباح المجمعة بنسبة 4.3%، لتصل إلى 101.968 مليون جنيه وذلك بالنصف الأول من العام الجاري، مقابل 97.745 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

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وصعدت إيرادات النشاط وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 843.086 مليون جنيه، وذلك بأول ستة أشهر من العام الجاري مقابل 825.041 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

في حين انخفض مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 267.398 مليون جنيه، مقابل 284.868 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

وسجلت تكاليف النشاط مبلغ 575.688 مليون جنيه وذلك في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 540.172 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2019.

وبلغ نصيب السهم في الأرباح 0.06 جنيه مقابل 0.06 جنيه بالفترة المقارنة.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فارتفعت صافي أرباح مستشفى كليوباترا بعد ضريبة الدخل إلى 88.418 مليون جنيه وذلك بالنصف الأول من العام الحالي، مقابل 84.795 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2019.

وصعدت إيرادات النشاط خلال نفس الفترة إلى 387.370 مليون جنيه مقابل 362.853 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

وفي هذا السياق أوضح الدكتور أحمد عز الدين الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كليوباترا، أن المجموعة نجحت في تحقيق نتائج مالية وتشغيلية قوية بفضل خطط الاستجابة الاستباقية متعددة المحاور التي تبنتها الإدارة لتعزيز معدلات الكفاءة التشغيلية وخدمة المزيد من المرضى، بالتوازي مع تطبيق المبادرات الهادفة للتحكم في التكاليف.

وأشار أن هذه الجهود أثمرت عن الحد من الأثر السلبي للتحديات الصعبة التي واجهتها المجموعة خلال الربع الثاني من عام 2020 شأنها شأن أغلب الشركات في شتى أنحاء العالم بسبب انتشار فيروس (كوفيد – 19).

وأعرب عز الدين عن اعتزازه بقدرة المجموعة على مواكبة التحولات الراهنة بسرعة، وهو ما يعكسه نجاحها في توظيف التحديات الصعبة باعتبارها فرص مستقبلية للنمو مع تمهيد الطريق لإضافة فصل جديد إلى سجل إنجازات المجموعة خلال الفترة المقبلة.

ولفت عز الدين إلى أن المستشفيات التابعة شهدت تعافي عدد الحالات التي قامت بخدمها خلال شهري مايو ويونيو الماضيين وفقًا لتوقعات وجهود الإدارة، على أن تعود إلى معدلاتها الطبيعية خلال الفترة المقبلة في ضوء نمو عدد الحالات بجميع المستشفيات التابعة بنسبة 64% خلال شهري مايو ويونيو مقارنة بعدد الحالات خلال شهر أبريل.

وذلك على خلفية بدء تخفيف الإجراءات الاحترازية الحكومية بشكل تدريجي ومضي الإدارة قدمًا في تطبيق حزمة المبادرات التي تتبناها بهدف خدمة المزيد من المرضى.

وأوضح عز الدين أن ذلك التعافي يأتي بعد تأثر عدد الحالات بكافة مستشفيات الجمهورية بوجه عام بتداعيات انتشار (كوفيد – 19) خلال النصف الثاني من شهر مارس الماضي وما ترتب عليه من قيام الحكومة المصرية بفرض مجموعة من الإجراءات الاحترازية السديدة الرامية إلى احتواء انتشار الفيروس، والتي أسفرت عن انخفاض عدد الحالات التي قامت المجموعة بخدمتها خلال شهر أبريل الماضي نتيجة تفضيل المرضى تأجيل الإجراءات والاستشارات الطبية غير العاجلة بسبب مخاوفهم المتعلقة باستمرار انتشار الفيروس.

وأكد عز الدين أن الفترة الماضية أثبتت صحة القرار الاستراتيجي الذي اتخذته الإدارة بتحويل مستشفيات «الكاتب» و«كوينز» التابعتين إلى منشآت طبية مخصصة لعزل وعلاج المصابين بفيروس (كوفيد – 19)، حيث أدى إلى تحسين توظيف المستشفيات التي قامت المجموعة بالاستحواذ عليها مؤخرًا عقب إتمام أعمال تجديدها وتطويرها.

علمًا بأن هذا القرار ساهم أيضًا في الحد من الانخفاض المتوقع بعدد الحالات نتيجة انتشار الفيروس عبر توفير منشآت طبية آمنة وخالية من حالات الإصابة بالفيروس، مما أثمر عن نمو إيرادات المستشفيات الرئيسية بما يتجاوز التوقعات وتقليص تأثير الأزمة على النتائج المالية للمجموعة.

وأشاد عز الدين بالجهود الحثيثة التي بذلها فريق مستشاري المبيعات بالمجموعة للحفاظ على التواصل المستمر مع فريق الأطباء الاستشاريين بشبكة المستشفيات التابعة.

وأشار عز الدين أن هذه الجهود تأتي بالتزامن مع إطلاق باقة جديدة من الخدمات بهدف تحسين استفادة العملاء من شتى أنحاء الجمهورية بأفضل خدمات الرعاية الصحية المتميزة بجودتها الفائقة.

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وشمل ذلك إطلاق خدمات الاستشارات الطبية من خلال مكالمات الفيديو مع إمكانية حجز مواعيد للمتابعة الطبية، إلى جانب تنظيم سلسلة من الندوات بهدف رفع وعي العاملين والأطباء والمواطنين أيضًا بأفضل إجراءات العزل والبروتوكولات العلاجية المتعلقة بمكافحة انتشار (كوفيد – 19).

كما أطلقت المجموعة خدمات الاستشارات الطبية المنزلية لتلبية احتياجات المرضى غير القادرين على زيارة مستشفيات المجموعة خلال الأزمة الراهنة.

وأكد عز الدين على استمرار المجموعة في تبني خطط النمو الأساسية المستهدفة، علمًا بأن جهود الإدارة لتعزيز أوجه التكامل بين شبكة مرافق الرعاية الصحية التابعة والارتقاء بكفاءتها التشغيلية أثمرت منذ البداية عن تعزيز الأداء المالي والتشغيلي للمجموعة.

واستكمالا لهذه الجهود، قامت الإدارة خلال الأشهر الماضية بدراسة واستكشاف سبل تنويع وتعزيز مصادر الإيرادات لتحقيق المزيد من النمو عبر الاستفادة من الإمكانات التي تحظى بها شبكة المرافق التشخيصية والعيادات والصيدليات التابعة.

وأوضح عز الدين أن الهدف الأساسي للمجموعة يتبلور حول التوسع بباقة الخدمات المقدمة خارج النطاق التقليدي لنموذج الأعمال وتزويد العملاء بمنظومة واحدة ومتكاملة من أفضل خدمات وحلول الرعاية الصحية التي توفر الخدمات الطبية المباشرة مع أفضل الأطباء الاستشاريين داخل المستشفيات وكذلك باقة متنامية من الخدمات الطبية عبر قنوات التواصل الافتراضية.

وأضاف عز الدين أن السمعة القوية التي تحظى بها شبكة المجموعة باعتبارها الاختيار المفضل للعملاء الراغبين في الحصول على خدمات الرعاية الصحية فائقة الجودة، تساهم في ترسيخ مكانتها التنافسية بفضل باقة الخدمات الطبية المتنوعة التي تنفرد بها، إلى جانب تعزيز قدرتها على تنمية حصتها السوقية بمختلف الشرائح الجديدة بقطاع الرعاية الصحية.

وتابع عز الدين بأن الهدف الراهن للمجموعة يتمثل في تعزيز استراتيجية الإدارة للحفاظ على العملاء من المرضى وتعزيز تجربتهم عبر مختلف مراحل علاجهم بدءًا من الفحص المبدئي والتشخيص ووصولاً إلى تحديد الخطط العلاجية ومراحل المتابعة اللاحقة، علمًا بأن الإدارة تعتزم مواصلة جهودها لتنمية الطاقة الاستيعابية لشبكة المستشفيات التابعة.

وعلى صعيد مستشفى بني سويف، أوضح عز الدين أن المجموعة تواصل إحراز تقدم ملموس على صعيد التعاون الإداري مع شركائها بالمشروع، وهما جامعة النهضة للتعليم والإدارة وشركة تعليم لخدمات الإدارة.

كما أوشكت المجموعة على إتمام صفة الاستحواذ على أحد المراكز الرائدة في مجال الخصوبة والتلقيح الصناعي بالقاهرة، حيث تم استيفاء جميع المتطلبات اللازمة، على أن يتم توقيع الوثائق النهائية خلال الأسابيع المقبلة.

ومع حلول النصف الثاني من العام الجاري، أعرب عز الدين عن تفاؤله بقدرة المجموعة على تحقيق أداء ماليًا وتشغيليًا قويًا خلال الفترات المقبلة، خاصة في ضوء الإحصائيات الحكومية الإيجابية المؤخرة، والتي تشير إلى استمرار انخفاض حالات الإصابة اليومية الجديدة.

وأضاف أن تلك المستجدات التي تتزامن مع مواصلة تخفيف الإجراءات الاحترازية، ستساهم في دعم تعافي الاقتصاد المصري، وزيادة عدد الحالات مرة أخرى خلال النصف الثاني من عام 2020، وذلك تزامنًا مع جهود المجموعة ونجاحها في تحسين معدلات الكفاءة التشغيلية وزيادة عدد العملاء من المرضي التي تقوم المجموعة بخدمتهم.

وأعرب عز الدين عن اعتزازه بنمو الإيرادات خلال شهر أغسطس بمعدل سنوي يتجاوز توقعات الإدارة وعودتها إلى مستوياتها المعهودة قبل أزمة (كوفيد – 19)، وهو ما يتوافق مع توقعات الإدارة بتعافي النتائج المالية والتشغيلية للمجموعة بشكل كامل بحلول نهاية عام 2020.

وأكد عز الدين على تطلعاته إلى مواصلة تطوير منظومة الخدمات الطبية المقدمة من خلال قنوات التواصل الافتراضية، والتي تضم حاليًا باقة من الخدمات والخصائص الجديدة المقرر تحديثها وتحسينها خلال الفترة المقبلة.

واختتم عز الدين بأن الشركة تمضي في مسارها الصحيح نحو تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية خلال الأشهر المتبقية من العام الجاري حيث تشير المؤشرات المبدئية للربع الثالث إلى نمو قوي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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