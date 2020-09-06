البورصة تقلص خسائرها الصباحية بمنتصف التعاملات بدعم مشتريات المصريين

رنا ممدوح _ قلصت مؤشرات البورصة المصرية من خسائرها الصباحية في منتصف تعاملات اليوم بدعم من القوى الشرائية للمستثمرين المصريين.

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وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.04%، ليتداول عند 11064 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.87%، ليتداول عند مستوى 66.07 جنيه.

وانخفض كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.39% و0.67% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة مبلغ 615.569 مليون جنيه على 175 شركة من خلال 22922 عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 106 شركة مقابل ارتفاع 41 في حين لم تتغير أسعار 28.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 53.433 مليون جنيه، منها 33.874 مليون جنيه، مقابل 19.559 مليون جنيه للمؤسسات.

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في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب، وسجلوا صافي بقيمة 39.057 مليون جنيه، منها 30.092 مليون جنيه للمؤسسات، و8.965 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 14.376 مليون جنيه، منها 10.507 مليون جنيه للمؤسسات، و3.868 مليون جنيه للأفراد.

وتصدر سهم ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية قائمة الأكثر انخفاضا بنسبة 7.79%، تلاه سهم العامة للصوامع والتخزين بنسبة 5.63%، ثم سهم الإسكندرية للزيوت المعدنية بنسبة 5.61%.

في حين تصدر سهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية – شركة منقسمة قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10.24%، تلاه سهم الشروق الحديثة للطباعة والتغليف بنسبة 9.67%، ثم سهم العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بنسبة 8.99%.

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