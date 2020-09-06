عربية القابضة ومجموعة العزايزي تدشنان مصنعا للطوب الأسمنتي بتكلفة 45 مليون جنيه

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دشنت مجموعة عربية القابضة مصنعا لإنتاج الطوب الأسمنتي بالشراكة مع مجموعة العزايزى للمقاولات وذلك لتوريد احتياجات مشروعها “صن كابيتال” من الطوب الأسمنتى والانترلوك وتدرس إنشاء خطي إنتاج للأخشاب والألومنيوم.
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وقال المهندس أحمد شكرى نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية القابضة في بيان، إن الطاقة الإنتاجية لمصنع الطوب تصل لنحو 22 ألف بلوك يوميا توجه بالكامل لتلبية احتياجات مشروع صن كابيتال وتصل تكلفة إنشاء المصنع إلى 45 مليون جنيه وأن إنتاج المصنع بمواصفات عالمية وبجودة عالية تتواكب مع إنشاءات صن كابيتال وتتوافق مع أكواد البناء العالمية والمصرية.
وأشار إلى أن اتجاه المجموعة لإنشاء المصنع يهدف لدعم الأداء فى الإنشاءات وتطوير الجودة وتحسين الإنتاجية والسرعة فى التنفيذ بمشروع صن كابيتال بتوفير احتياجاته من الطوب الأسمنتى والانترلوك التى تستوعب إنتاج المصنع بالكامل.
وأكد أن المجموعة تدرس تدشين خطين إنتاج جديدين لإنتاج مستلزمات الأخشاب والألومنيوم لتوفير احتياجات مشروع صن كابيتال، كما تعمل حاليا 3 محطات خرسانة بطاقة 30 ألف متر مكعب شهريا لخدمة إنشاءات المشروع.
وقال شكرى، إن 35 شركة مقاولات تعمل بالمشروع ومن المتوقع أن تصل إلى 80 شركة مقاولات خلال الفترة القادمة.
وعن الموقف التنفيذى لمشروع صن كابيتال، أكد شكرى، أن معدلات التنفيذ تسبق الجدول الزمنى المحدد للمشروع ولم تتأثر بأزمة كورونا نهائيا، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المطلوبة فى مواقع العمل.
وقال الدكتور محمد مجدي العزايزي، رئيس مجلس إدارة مجموعة العزايزي جروب إن مصنع “صن ستون” يقام على 8 آلاف متر ويضمن تقليل التكاليف والوقت ويحقق سرعة معدلات الإنشاء بالمشروع، مؤكدا سير عملية الإنتاج تحت إشراف هندسي يضمن جودة الإنتاج.
وأكد أن العمل يجري بقوة بالمصنع للوصول بالإنتاجية القصوى للخط وذلك بهدف سرعة الإنتاج وسرعة الاستفادة منه لتوفير متطلبات المشروع التي تم الاتفاق عليها مع مجموعة عربية القابضة.
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