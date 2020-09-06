مال وأعمال

الاتحاد للطيران تمدد تخفيضات الأجور لنهاية العام

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وكالات _ قالت متحدثة باسم الاتحاد للطيران اليوم الأحد إن الناقلة المملوكة لحكومة أبوظبي مددت فترة تخفيض رواتب موظفيها حتى نهاية العام.

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وأوضحت المتحدثة أنه تقرر تخفيض رواتب الموظفين عشرة بالمئة من سبتمبر حتى نهاية ديسمبر ، مقارنة بخفض سابق بين 25 و50 بالمئة انتهى الشهر الماضي.

وتضرر قطاع الطيران بشدة من تفشي فيروس الذي أدى لتراجع الطلب على السفر الجوي وأجبر شركات الطيران على إجراءات لصيانة السيولة.

وسرحت الاتحاد للطيران ومنافستها طيران الإمارات موظفين وطلبت من آخرين أخذ إجازات طوعية غير مدفوعة الأجر لشهور.

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وخفضت طيران الإمارات الأجور حتى نهاية سبتمبر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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