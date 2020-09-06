الاتحاد للطيران تمدد تخفيضات الأجور لنهاية العام

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وكالات _ قالت متحدثة باسم الاتحاد للطيران اليوم الأحد إن الناقلة المملوكة لحكومة أبوظبي مددت فترة تخفيض رواتب موظفيها حتى نهاية العام.
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وأوضحت المتحدثة أنه تقرر تخفيض رواتب الموظفين عشرة بالمئة من سبتمبر حتى نهاية ديسمبر ، مقارنة بخفض سابق بين 25 و50 بالمئة انتهى الشهر الماضي.
وتضرر قطاع الطيران بشدة من تفشي فيروس كورونا الذي أدى لتراجع الطلب على السفر الجوي وأجبر شركات الطيران على إجراءات لصيانة السيولة.
وسرحت الاتحاد للطيران ومنافستها طيران الإمارات موظفين وطلبت من آخرين أخذ إجازات طوعية غير مدفوعة الأجر لشهور.
وخفضت طيران الإمارات الأجور حتى نهاية سبتمبر.
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