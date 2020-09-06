مال وأعمال

مالك مركز كامبريدج الطبي بالإمارات يستعين بشركة استشارات لبيع محتمل

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_ قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن مالك مركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل، الذي يعمل في الرعاية طويلة الأمد بالإمارات والسعودية، قد استعان بشركة دينوفو للاستشارات من أجل بيع محتمل.

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وقال مصدران، طلبا عدم نشر اسميهما لكون الأمر غير معلن، إن تي.في.إم كابيتال هيلثكير، وهي شركة استثمارات خاصة مقرها دبي، تخطط للتخارج من استثمارها في المركز في صفقة قيمتها بين 200 و300 مليون دولار. كانت الشركة قامت بهذا الاستثمار في 2012.

وقال مصدر مطلع على العملية إن المركز من بين قلة من اللاعبين المتخصصين في هذا القطاع وأمامه فرصة للتوسع مع تنامي الحاجة إلى الرعاية طويلة الأمد للمرضى المسنين في المنطقة.

وقال مصدر إن دينوفو التي مقرها دبي عممت وثيقة على مشترين محتملين لقياس مدى الاهتمام.

وقال مصدر ثالث إن مركز كامبريدج استقطب اهتماما كبيرا من مستثمرين مثل مقدمي الرعاية الصحية وغيرهم بقطاع الاستثمار المباشر بالمنطقة وخارجها.

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ولم ترد تي.في.إم كابيتال هيلثكير ولا المركز حتى الآن على طلبات للتعليق بينما أحجمت دينوفو.

ولمركز كامبريدج منشآت في أبوظبي والعين بالإمارات وفي الظهران بالسعودية، بحسب المعلومات المنشورة بموقعه على الإنترنت.

ووفقا للموقع، يوفر المركز الرعاية للمرضى الذين يحتاجون إلى إعادة التأهيل قصيرة وطويلة الأمد، ومن يعانون من مشاكل صحية مزمنة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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