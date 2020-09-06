بايونيرز القابضة تحقق 801 مليون جنيه أرباح مجمعة بالنصف الأول بانخفاض 27%

رنا ممدوح _ سجلت شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، تراجعاً في صافي الأرباح المجمعة بنسبة 26.8%، لتصل إلى 800.987 مليون جنيه وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 1.094.936 مليار جنيه بالنصف المقارن من 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

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وتراجعت إيرادات النشاط وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 3.573.772 مليار جنيه، بأول ستة أشهر من العام الحالي، مقابل 6.903.808 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وانخفض مجمل الربح خلال نفس الفترة إلى 1.202.780مليار جنيه مقابل 1.874.773 مليار جنيه بالفترة المماثلة.

وسجلت تكلفة الأنشطة مبلغ 2.370.992 مليار جنيه، وذلك خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 5.029.034 مليار جنيه بالنصف المقارن من عام 2019.

وتراجعت أرباح النشاط خلال نفس الفترة إلى 1.056.477 مليار جنيه مقابل 1.540.153 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، تحولت بايونيرز القابضة إلى الربحية محققة صافي بقيمة 173.954 مليون جنيه بأول ستة أشهر من العام الجاري، مقابل 124.272 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وصعدت إيرادات النشاط خلال نفس الفترة إلى 955.552 مليون جنيه، مقابل 3.029 مليون جنيه بالفترة المقارنة.

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ووفقاً لإفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، فقد قاد القطاع العقاري صدارة إيرادات المجموعة خلال النصف الأول من عام 2020 حيث ساهم بنسبة 54% في إجمالي الإيرادات، يليه القطاع الصناعي الذي ساهم بنسبة 45%.

وقال وليد زكي رئيس مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة، إن المجموعة استطاعت اجتياز مرحلة صعبة اقتصاديا على الصعيد المحلي والعالمي وقد عبرت نتائج أعمال المجموعة خلال النصف الأول من العام 2020، عن قدرة المجموعة على الاستمرارية في تحقيق الأرباح، بالرغم من حالة الركود الاقتصادي التي تغلف الأنشطة الاقتصادية بشكل عام جراء أزمة كورونا وما استتبعها من تذبذبات وعدم استقرار على جميع الاصعدة محليا وعالميا.

ووأوضح زكي :” تعد نسب الربحية الخاصة بالمجموعة جيدة للغاية مقارنة بمعدلات ونسب ربحية نفس القطاعات بالشركات الأخرى”.

و”يعد التنوع في مجالات العمل الخاصة بالمجموعة بالإضافة إلى الرؤية المستقبلية والانتقاء الجيد لاستثمارات المجموعة، هو الداعم الأساسي لاستمرار تحقيق الأرباح في ظل الحالة الاقتصادية الحالية وخاصة خلال النصف الأول من العام الجاري والذي شهد أغلب الأثار السلبية لتلك الجائحة” وفقا لرئيس مجلس إدارة بايونيرز القابضة.

وتابع:” جدير بالذكر اننا طبقا لسياستنا الاستثمارية نركز بشكل اساسي على المرونة والاستمرارية ونعمل دائما وفقا استراتيجيات وقائية للتعامل مع المواقف الطارئة التي يمكن أن تواجه اي من مجالات العمل داخل المجموعة.”

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