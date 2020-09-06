سعر الدولار يواصل التراجع أمام الجنيه ويفقد قرشين جديدين

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شاهندة إبراهيم – تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم الأحد، بمقدار تراوح بين قرش إلى قرشين، في غالبية البنوك العاملة في السوق المحلية.
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وخفض بنكا الأهلي المصري ومصر سعر صرف الدولار بواقع قرشًا واحدًا، ليصل إلى 15.77 جنيه للشراء و15.87 جنيه للبيع، مقابل 15.78 جنيه للشراء و15.88 جنيه للبيع الخميس الماضي.
كما تراجع الدولار قرشًا جديدًا في بنك الكويت الوطني، لينخفض إلى مستوى 15.78 جنيه للشراء و15.88 جنيه للبيع، بدلًا من 15.79 جنيه للشراء و15.89 جنيه للبيع.
فيما خفض بنكا التجاري الدولي والعربي الإفريقي الدولي سعر صرف الدولار بواقع قرشين، بالغًا 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع، مقارنة بنحو 15.77 جنيه للشراء و15.87 جنيه للبيع.
وخفض أيضًا كل من الإسكندرية والمصرف العربي الدولي الدولار قرشًا، مسجلًا 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع، مقابل 15.76 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع بختام الخميس.
وفقد الدولار قرشين في بنك كريدي أجريكول، لينخفض إلى مستوى 15.76 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع، مقابل 15.78 جنيه للشراء و15.88 جنيه للبيع.
فيما استقر سعر صرف الدولار في بنك إتش إس بي سي، عند مستوى 15.76 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع، دون تغيير عن ختام نهاية الأسبوع الماضي.
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