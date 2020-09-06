القابضة المصرية الكويتية تقلص حصتها في الدلتا للتأمين إلى 56.5%

رنا ممدوح _ قلصت الشركة القابضة المصرية الكويتية – المساهم الرئيسي-، حصتها في رأسمال الدلتا للتأمين من 61.5% إلى 56.5%. إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج وبحسب إفصاح الشركة المرسل للبورصة اليوم، فقد باعت الشركة القابضة المصرية الكويتية، عدد 1.574 مليون سهم من أسهم الدلتا للتأمين بقيمة 36.224 مليون جنيه. وبلغ متوسط سعر البيع 23 جنيه للسهم، وقامت فاروس لتداول الأوراق المالية بدور منفذ الصفقة. Advertisements الجدير بالذكر أن القابضة المصرية الكويتية تستحوذ على الحصة الأكبر بهيكل ملكية الشركة بنسبة ، يليها محمد العبلس الجوهري بنسبة 7.45%، ثم محمد المامون الجوهري بنسبة 7.05%، ومحمد الناصر بتسبى 6.98% والسيد الجوهري بنسبة 6.71%. خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج

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