أموك تتكبد 477 مليون جنيه خسائر مجمعة بالعام المالي 2019/2020

رنا ممدوح _ تحولت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك، إلى الخسارة مسجلة صافي مجمع بمبلغ 477.023 مليون جنيه، وذلك خلال السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي، مقابل 574.2 مليون جنيه أرباح بالعام المقارن، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

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وانخفضت صافي المبيعات وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 8.984.048 مليار جنيه، وذلك خلال الفترة من يوليو 2019 وحتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 14.857.925 مليار جنيه بالفترة المناظرة.

وسجلت أموك مجمل خسارة خلال نفس الفترة بمبلغ 401.738 مليون جنيه، مقابل 943.793 مليون جنيه مجمل ربح بالفترة المماثلة.

وسجلت تكلفة المبيعات مبلغ 9.385.786 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي، مقابل 13.969.152 مليار جنيه بالعام المقارن.

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وعلى مستوى الأعمال المستقلة، تكبدت أموك خسائر بمبلغ 488.281 مليون جنيه، خلال الفترة من بداية يوليو 2019 وحتى نهاية يونيو الماضين مقابل 450.023 مليون جنيه أرباح بالعام المقارن 2019.

وانخفض صافي المبيعات خلال نفس الفترة إلى 8.832.700 مليار جنيه، مقابل 14.664.153 مليار جنيه بالفترة المقارنة.

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