أسمنت بورتلاند طرة المصرية تقلص خسائرها إلى 152 مليون جنيه بالنصف الأول

رنا ممدوح _ سجلت شركة أسمنت بورتلاند طرة المصرية، تراجعاً في صافي الخسائر بنسبة 67.1%، لتصل إلى 151.968 مليون جنيه، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 461.255 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2019.

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وتراجعت المبيعات وفقاً للقوائم المالية المرسلة للبورصة اليوم، إلى 83.819 مليون جنيه، وذلك بأول ستة أشهر من العام الجاري، مقابل 473.205 مليون جنيه بالفترة المناظرة.

وارتفع مجمل الخسارة خلال نفس الفترة إلى 49.750 مليون جنيه، مقابل 49.674 مليون جنيه بالفترة المماثلة.

وسجلت تكلفة المبيعات مبلغ 133.570 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 522.879 مليون جنيه بالنصف المقارن.

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لذا قررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم شركة أسمنت بورتلاند طرة المصرية لمدة 10 دقائق لحين الإطلاع على الخبر المنشور مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.

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