شراكة بين فاليو وكايرو فيستفال سيتي مول لتوفير أنظمة سداد لرواد المركز التجاري

وقعت شركة فاليو لخدمات البيع بالتقسيط، عقد شراكة مع كايرو فستيفال سيتي مول، وذلك لتزويد رواد المركز التجاري بمجموعة من حلول وخطط الدفع المتنوعة من خلال برنامج “Celebrate – valU with CFC Mall”.

إضغط لتحميل تطبيق جريدة دوت الخليج

وفق بيان، تتيح هذه الاتفاقية لمتسوقي ورواد “كايرو فستيفال سيتي مول” إمكانية التسوق لدى ما يزيد عن 300 متجر من أبرز العلامات التجارية العالمية في مجالات الأزياء والإلكترونيات والأثاث مع الاستفادة من أكبر حد ائتماني في السوق المصري وأنظمة التقسيط التنافسية مع إمكانية السداد على فترات تصل إلى 60 شهرًا، وهي أطول فترة سداد أقساط للمنتجات متوفرة بالسوق، وذلك عن طريق زيارة واحدة من نقطتي التفعيل التابعة لشركة ڤاليو داخل المركز التجاري.

أكد هيثم حجار، مدير عام كايرو فستيفال سيتي مول، أعلى أن النركو بستهدف صناعة التجزئة المحلية، وإتاحتها بأفضل مجموعة متنوعة من الحلول لتطوير تجربة الزوار والمستأجرين باستمرار.

وأوضح أن ذلك من خلال برنامج الأقساط الشهرية “Celebrate – valU with CFC Mall” ، وهو ما يهدف إلى المساهمة في تطوير مجتمعنا على المدى الطويل، وقيادة مستقبل مبتكر بإمكانات غير محدودة.

وأضاف أنه من الهام أن يتم الاستثمار لتطوير كافة الأعمال في ظل الاحتياجات المتزايدة للسوق وهو ما يؤثر بالتبعية على تطوير قطاع تجار التجزئة الذي سيكون لديه الآن قاعدة عملاء أوسع.

ومن المقرر أن تتيح الاتفاقية لمتسوقي “كايرو فستيفال سيتي مول” إمكانية شراء المنتجات المتوفرة لدى متاجر المركز التجاري بمختلف أسعارها المنخفضة والمتوسطة والمرتفعة، مع الاستفادة من أطول فترات سداد في السوق وأسرع دورة موافقات ائتمانية من خلال تطبيق ڤاليو على أجهزة الهواتف الذكية المدعوم بواجهة سهلة الاستخدام، ما ييسر انضمام العملاء والمستخدمين الجدد أيضًا.

Advertisements

كما يمكن لعملاء ڤاليو الحاليين الاستفادة من باقة من العروض الحصرية الإضافية من خلال متاجر شركاء ڤاليو داخل “كايرو فستيفال سيتي مول”.

ومن جانبه أوضح محمد الفقي الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو لخدمات البيع بالتقسيط، أن الشركة نجحت في التوسع بأعمالها بشكل ملحوظ منذ إطلاقها مطلع عام 2018 بفضل الدخول في شراكات استراتيجية مع أبرز الكيانات المتخصصة في تجارة التجزئة في السوق المصري.

وأضاف أن الشراكة مع “كايرو فستيفال سيتي مول” تمثل إنجازًا بارزًا على صعيد جهود الشركة لتوسيع قاعدة العملاء ونقاط البيع التابعة لشركة ڤاليو، فضلًا عن كونها بداية لشراكة قوية مع واحدة من أبرز وجهات التسوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

جدير بالذكر أن بطاقة “Celebrate – valU with CFC Mall” تم إطلاقها كوسيلة آمنة وسريعة وملائمة للتسوق لدى مجموعة واسعة من المتاجر والعلامات التجارية مع الاستفادة من مختلف برامج التقسيط. كما يأتي ذلك كقرار من إدارة المول لإتاحة نطاق أوسع من الخيارات للعملاء ما يقدم لهم تجربة تسوق دون الحاجة إلى القلق بشأن أي شيء.

خصم خاص بنسبة 50% على خدمات بوابة دوت الخليج