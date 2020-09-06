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رنا ممدوح _ أصدرت شركة أصول للوساطة في الأوراق المالية بيان بخصوص إدارجها ضمن القائمة المستحدثة د للشركة التي لم تستوفي شروط استمرار القيد حتى تاريخه.
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وقالت أصول في بيان للبورصة اليوم، إنها أرسلت خطاب إلى إدارة المتابعة الفنية بتاريخ 4 أغسطس الماضي والخاص بالالتزام بالموعد النهائي المحدد في تاريخ 14 أكتوبر القادم لتوفيق أوضاع الشركة من قواعد القيد والشطب.
وعلى الأخص فيما يتعلق بإستكمال الحد الأدني من نسبة التداول الحر لتصبح 10% بدلا من 8.19% .
وعززت أصولتعهدها بالالتزام بالحد الأقصى للمدة الزمنية المقررة والتي تنتهي في 14 أكتوبر القادم، وذلك للحفاظ على استمرار قيد الشركة منذ عام 1997 وتمويل توسعات أنشطة الشركة من خلال سوق المال المصري خاصة بعد بداية نشاط السوق.
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عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أصول تجدد تعهدها بتوفيق أوضاع الشركة بعد إدراجها بالقائمة د على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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