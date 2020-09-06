مبيعات العرب والأجانب تنزل بالبورصة 0.96% وسط تداولات مليارية

رنا ممدوح – ختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع، بضغط من القوى البيعية للمستثمرين العرب والأجانب.

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وأغلق المؤشر الرئيسي EGX30 الجلسة متداولا عند مستوى 11073 نقطة، بانخفاض 0.96%.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي – مصر، صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.53%، وأغلق عند مستوى 66.3 جنيه.

وانخفض كل من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.41% و0.7% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات مبلغ 1.013.677 مليار جنيه، على 183 شركة من خلال 38299 عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 115 شركة مقابل ارتفاع 47 في حين لم تتغير أسعار 21.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء، محققين صافي 81.465 مليون جنيه، منها 50.834 مليون جنيه للمؤسسات، 30.631 مليون جنيه للأفراد.

في حين سيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب، وسجلوا صافي بقيمة 74.109 مليون جنيه، منها 62.678 مليون جنيه للمؤسسات، و11.431 مليون جنيه للأفراد.

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وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 7.356 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي مبيعات بقيمة 7.498 مليون جنيه، مقابل 142.528 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

واستحوذ المصريون على نسبة 89.83% من إجمالي تعاملات البورصة، بينما استحوذ الأجانب على4.81% والعرب على 5.36% بعد استبعاد الصفقات.

وسيطرت المؤسسات على 20.15% من تعاملات اليوم وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.84%.

وتصدر سهم ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية قائمة الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.79%، تلاه سهم العامة للصوامع والتخزين 5.67%، ثم سهم الإسكندرية للزيوت المعدنية بنسبة 5.61%.

في حين تصدر سهم الشروق الحديثة للطباعة والتغليف قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.74%، تلاه سهم العامة لاستصلاح الاراضي والتنمية والتعمير بنسبة 9.37%، ثم سهم المجموعة المصرية العقارية بنسبة 8.32%

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