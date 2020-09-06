بنك مصر يطلق أعمال قطاع التحول الرقمي بحضور محافظ المركزي

دوت الخليج – أطلق بنك مصر، أعمال قطاع التحول الرقمي، يوم الخميس الماضي، بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري المصري، ومحمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وعاكف المغربي وحسام عبد الوهاب نائبي رئيس البنك.

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وذكر بيان للبنك الحكومي اليوم الأحد، أن زيارة محافظ البنك المركزي المصري المصري، تأتي في ضوء توجه الدولة نحو التحول الرقمي حيث يعد قطاع التحول الرقمي ببنك مصر جزءاً لا يتجزأ منه، والذي يتيح إنشاء نموذج مرن لرقمنة كافة العمليات البنكية.

وأضاف أنه تم استعراض أولى الخدمات الرقمية في ظل المنظومة الجديدة لبنك مصر “قرض المشروعات الصغيرة أونلاين” والتي سيتم إطلاق منصتها الإلكترونية في القريب العاجل، وسيتم إطلاق الخدمة تحت مظلة خدمات بنك مصر اكسبريس الالكترونية، وكذلك تم استعراض الجيل الجديد من خدمة الإنترنت والموبايل البنكي BM Online.

كما قام قطاع تكنولوجيا المعلومات بالبنك بعرض أحدث التطورات والابتكارات التكنولوجية في المجالات المصرفية.

وقال محمد الإتربي، إن قطاع التحول الرقمي ببنك مصر هو أول منظومة متكاملة لتقديم حلول رقمية مبتكرة للقطاع المصرفي، تستهدف تقديم أفضل خدمة لعملاء بنك مصر.

وأوضح أن المحاور التي يعتمد عليها قطاع التحول الرقمي تتمثل في: تجربة أفضل للعملاء وبناء القدرات اللازمة لضمان استدامة التطوير ، مشيرا إلى ما قام به البنك خلال الفترة الماضية من تطور رقمي وبنية تحتية لتحسين أداء الخدمات المصرفية للعملاء.

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من جانبه أشار عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إلى أن استراتيجية بنك مصر في التحول من مصرف تقليدي إلى مصرف يقود التحول الرقمي للقطاع المصرفي في مصر، موضحا أن إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي، سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية.

كما أكد حسام عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن التحول الرقمي ودعم التكنولوجيا المالية لبنك مصر، سوف يسهم في الاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية، بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية الملائمة لها.

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