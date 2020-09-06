الرئيس السيسي يوجه بسرعة الانتهاء من إنشاء 200 مركز متطور لتجميع الألبان

دوت الخليج – اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

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وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات المشروع القومي لإنشاء منظومة متكاملة لمراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية، وكذلك المشروع القومي للبتلو.

وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على الموقف التنفيذي والتفاصيل الخاصة بمشروع إنشاء 200 مركز متطور لتجميع الألبان على مستوى محافظات الجمهورية، موجهاً بسرعة الانتهاء من إنشاء تلك المراكز والتوسع في المزيد منها لما تحققه من مردود غذائي وصحي واقتصادي على الأجيال الجديدة وكافة المواطنين، فضلاً عن قيمتها المضافة في إطار التغذية المدرسية.

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كما استعرض الاجتماع آخر تطورات تنفيذ المشروع القومي للبتلو، حيث وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمضاعفة التمويل المتاح للمشروع بمقدار ملياري جنيه إضافية، وذلك لما لهذا المشروع من مردود اقتصادي واجتماعي مباشر لصالح المواطنين، على أن يتم تزويد المربين بأفضل الأعلاف والسلالات المنتجة للحوم ذلك بالتعاون والشراكة بين وزارة الزراعة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

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